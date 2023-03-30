Крали гроші в громадян ЄС: правоохоронці затримали транснаціональних шахраїв (фото)

Зловмисники спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків

Над затриманням зловмисників працювали українські та чеські правоохоронці

Українські та чеські правоохоронні органи нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв, яке викрадало гроші з банківських рахунків громадян країн Європейського Союзу. Про це повідомляє СБУ.

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«Служба безпеки спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Чеської Республіки нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання шахраїв», – йдеться в повідомленні.

фото: СБУ

Зловмисники спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах.

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За оперативними даними, з лютого минулого року ділки ошукали понад тисячу жителів ЄС на загальну суму 160 млн у гривневому еквіваленті.

фото: СБУ

У ході слідчо-оперативних дій в Україні затримали організатора угруповання та його спільника. Крім того, на території Євросоюзу затримали ще 17 учасників злочинної групи. Серед них – громадяни Білорусі.

фото: СБУ

За даними слідства, організатором є житель Києва, фахівець у сфері ІТ. Спільників він підшукував через власні зв’язки, а також на платформі Darknet.

Для реалізації шахрайської схеми зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про продаж популярних товарів за привабливою ціною.

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фото: СБУ

Для оформлення замовлення покупцям пропонували перейти за фішинговим посиланням, де вони вносили реквізити своїх банківських карток.

Затриманим в Україні особам повідомили про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (організація заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації).

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що СБУ викрила посадовців, через яких Україна втратила 29 млн грн.

До слова, експосадовець з Одещини формує «російський батальйон» із мешканців Херсонщини. Зловмисник особисто агітував громадян вступати до лав загарбників і воювати проти України