У Туркменістані президент призначив віце-прем'єром свого сина

Бердимухамедов-молодший очолював раніше міністерство промисловості

Президент Туркменістану Гурбангула Бердимухамедов призначив свого сина Сердара віце-прем'єром уряду.

Про це повідомляє Turkmenportal, передає Meduza.

Одночасно 39-річний син президента став членом Державної ради безпеки Туркменістану.

Гурбангул Бердимухамедов сказав, що в обов'язки нового віце-прем'єра входить робота по впровадженню цифрової системи та інноваційних технологій в усі галузі виробництва, в систему держуправління і суспільного устрою, а також здійснення контролю над цією діяльністю.

Бердимухамедов-молодший очолював раніше міністерство промисловості.

Повідомлялося, що перед призначенням Сердара в будівлі Вищої контрольної палати по проспекту Махтумкулі в Ашхабаді терміново провели ремонт.

Журналісти побували там 10 лютого і з'ясували, що для Сердара Бердимухамедова побудували терасу для відпочинку. Також були пофарбовані прилеглі житлові будинки, а їх жителів попередили, що надалі паркувати особисті машини у дворах буде заборонено.

З лютого 2020 року Сердар Бердимухамедов займав посаду міністра промисловості і будівельного виробництва Туркменістану. Тепер відомство очолив його колишній зам Баймират Аннамаммедов.

До цього син президента очолював адміністрацію Ахалського велаята. Його швидке просування по кар'єрних сходах викликає припущення спостерігачів про те, що 63-річний Бердимухамедов готує його в якості свого наступника.