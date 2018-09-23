У Варшаві пройшла багатотисячна акція протесту бюджетників



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Протест у Варшаві

Протестувальники відчувають себе «недооціненими»

Близько 20 тисяч працівників бюджетної сфери вийшли у суботу на акцію протесту у Варшаві з вимогою більш високих зарплат.

Про це повідомляє RMF 24.

В акції протесту взяли участь вчителі, пожежники, рятувальники, рядові працівники судів, люди, які працюють у сфері охорони здоров'я, соціальні працівники.

Також серед вимог учасників акції була зустріч з прем'єром Матеушем Моравецьким.

«Якщо є гідна заробітна плата та пенсійне забезпечення також буде гідним. Ми відчуваємо себе недооціненими. Нам ще потрібно багато законодавчих змін, щоб ми могли бути щасливими» - заявили протестувальники.

Також повідомляється, що особливе обурення у мітингувальників викликали слова Ярослава Селліна, заступника міністра в уряді «Права і справедливості», який заявив, що «треба бути сліпим, щоб не помітити поліпшення становища працівників у Польщі».

Нагадаємо, вчора у Москві 10 тисяч людей протестували проти пенсійної реформи. Але Путіна організатори акції не згадували.