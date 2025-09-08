Головна Світ Соціум
У Ватикані канонізовано Карло Акутіса – першого міленіала «інфлюенсера Бога»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

Акутіс (1991–2006) став першим представником покоління міленіалів, канонізованим церквою
колаж: glavcom.ua

Папа Лев XIV канонізував міленіала під час богослужіння у Ватикані

Папа римський Лев XIV зарахував до лику святих італійців Карло Акутіса, відомого як «інфлюенсер Бога», та П'єра Джорджо Фрассаті. У святковому богослужінні у Ватикані взяли участь близько 80 тис. паломників з усього світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VaticanNews.

Акутіс (1991–2006) став першим представником покоління міленіалів, канонізованим церквою. Він народився в Лондоні, виріс у Мілані та помер від лейкемії у віці 15 років. Підліток, який захоплювався програмуванням та відеоіграми, створив кілька релігійних сайтів, зокрема онлайн-архів з документацією 108 євхаристичних чудес, визнаних церквою.

У Ватикані канонізовано Карло Акутіса – першого міленіала «інфлюенсера Бога» фото 1
фото: VaticanNews
У Ватикані канонізовано Карло Акутіса – першого міленіала «інфлюенсера Бога» фото 2
фото: VaticanNews
У Ватикані канонізовано Карло Акутіса – першого міленіала «інфлюенсера Бога» фото 3
фото: VaticanNews

Тіло Карло Акутіса поховано в італійському місті Ассізі. Його саркофаг розташований у бічному нефі церкви Санта-Марія-Маджоре, крізь скляну вставку видно, що покійний одягнений у джинси, толстовку та кросівки. Його серце зберігається в Кафедральному соборі Сан-Руфіно.

Процес канонізації розпочався після того, як попередній папа Франциск визнав друге пов'язане з Акутісом євхаристичне диво.

П'єр Джорджо Фрассаті (1901–1925) народився в Турині. Він був студентом, активно брав участь у католицьких ініціативах і дотримувався антифашистських поглядів. Фрассаті був відомий своєю допомогою нужденним. Він помер у віці 25 років від поліомієліту.

На церемонії на площі Святого Петра були присутні родини канонізованих та десятки тисяч молодих людей з усього світу. На фасаді собору були розміщені зображення нових святих.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV закликав світ відмовитися від логіки зброї та негайно сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком».

«Війна в Україні продовжує сіяти смерть і руйнування. Я знову висловлюю свою близькість до українського народу та всіх постраждалих сімей» – наголосив Папа Римський.

Він закликав світ не піддаватися байдужості, а наблизитися до них через молитву та конкретні жести милосердя.



