Посол у Ватикані відповів, чи приїде в Україну Папа Римський цього року

У травні цього року Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію з президентом

Папа Римський отримав запрошення від України

Посол України при Святому престолі Андрій Юраш відповів, чи готується візит Папи Римського Лева XIV в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю для LB.Live, передає «Главком».

За словами посла, Папа Римський отримав декілька запрошень від української сторони, зокрема, від президента Володимира Зеленського.

Папа отримав усі запрошення. Передусім, від президента, від представників церкви. Папа роздумує. Очевидно, що зараз не той період.

Посол зазначив, що пройшло досить мало часу з того моменту, як Папа Лев XIV зійшов на престол, і тому очікувати «швидких речей та рухів» поки не варто.

Ми сподіваємось, що Папа позитивно відповість на це запрошення. Українська сторона готова зробити всі можливі приготування, це зрозуміло.

Андрій Юраш поділився, що поки з усіх анонсованих офіційних поїздок Папи, відомо тільки про візит до Туреччини у листопаді.

Папа Римський прибуде на святкування 1700-річчя з першого Нікейського Собору. Ця поїздка була запланована це Папою Франциском.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Левом XIV під час свого візиту до Італії. Понтифік висловив біль з приводу жертв війни в Україні.

До слова, у травні, президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві.