Зустріч Трампа і Путіна: Папа Лев закликав до припинення вогню

Глава католицької церкви наголосив, що після тривалого часу війни слід шукати дипломатичні шляхи

Папа Лев закликав до припинення вогню в Україні напередодні переговорів між США та Росією

Папа Лев закликав до негайного припинення вогню в Україні. Його заява пролунала перед початком переговорів між представниками США та Росії, які відбудуться сьогодні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegraph.

«Ми завжди повинні прагнути до припинення вогню. Насильство, численні смерті мають припинитися», – сказав він, закликаючи сторони до діалогу.

Глава католицької церкви наголосив, що після тривалого часу війни слід шукати дипломатичні шляхи її завершення, а не покладатися на насильство та зброю.

«Яка мета війни? Ми повинні завжди прагнути діалогу, дипломатичних зусиль, а не насильства, не зброї», – підкреслив Папа Лев.

У п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи.

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.