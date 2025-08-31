Головна Світ Соціум
Папа Римський звернувся до світу через війну в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Настав час для тих, хто несе відповідальність, відмовитися від логіки зброї та обрати шлях переговорів, сказав Папа
фото з відкритих джерел

Лев XIV закликав відмовитися від зброї й сісти за переговори

Папа Римський Лев XIV закликав світ відмовитися від логіки зброї та негайно сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком».

«Війна в Україні продовжує сіяти смерть і руйнування. Я знову висловлюю свою близькість до українського народу та всіх постраждалих сімей» – наголосив Папа Римський.

Він закликав світ не піддаватися байдужості, а наблизитися до них через молитву та конкретні жести милосердя.

«Я ще раз наголошую на своєму терміновому заклику до негайного припинення вогню та серйозного прагнення до діалогу. Зараз настав час для тих, хто несе відповідальність, відмовитися від логіки зброї та обрати шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти. Голос зброї має замовкнути, а голос братерства і справедливості має лунати все голосніше», – наголосив Папа Лев XIV.

Український президент подякував Папі Римському Леву XIV за цей сильний заклик зупинити війну та вбивства.

«Ми повністю підтримуємо позицію Його Святості щодо потреби негайного припинення вогню та закликаємо Росію зробити реальні кроки для припинення вбивств і створення умов для дипломатії», – зазначив Зеленський.

За його словами, Росія має закінчити війну, яку вона розпочала й відмовляється завершити.

«Украй важливо, щоб усі у світі, хто цінує людське життя, чинили тиск на Москву, аби змусити її припинити терор і натомість просувати змістовний мирний процес», – підсумував глава України.

До слова, 18 травня президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

Також резидент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві. 

президент Володимир Зеленський смерть війна Папа Римський росія

