У Венесуелі другу добу немає електрики



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У Венесуелі порушена робота телефонного зв'язку та інтернету

Масштабне відключення електрики в Венесуелі триває другу добу. У столиці країни Каракасі і прилеглих штатах в п'ятницю, 8 березня, електропостачання вдалося відновити лише на короткий час. Кілька ліній метро знеструмлені, збої спостерігаються в роботі міжнародного аеропорту Майкетія. Крім того, перебої з електропостачанням порушили роботу телефонного зв'язку та інтернету.

Критична ситуація спостерігається в тих клініках, які не забезпечені власними електрогенераторами. За інформацією венесуельського видання El Tiempo, з листопада 2018 по лютий 2019 року в лікарнях південноамериканської країни через наслідки відключення електрики померли 79 пацієнтів.

Днем раніше національна електрична компанія Венесуели (Corpoelec) назвала причиною перебоїв з подачею електрики диверсію на найбільшій гідроелектростанції країни, розцінивши ситуацію як «частину електричної війни проти держави». У той же день глава Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив «американський імперіалізм» в причетності до перебоїв з електропостачанням в країні. Пізніше венесуельський міністр зв'язку і інформації Хорхе Родрігес заявив, що до відключення електрики привела кібератака на гідроелектростанцію «Ель-Гури».

Член Сенату США Марко Рубіо підкреслив, що відключення електрики «завдає катастрофічний економічний збиток в довгостроковому плані». «Блекаут цілком знищив виробництво алюмінію в країні в одну мить», - написав сенатор-республіканець в своєму мікроблозі Twitter.

У свою чергу, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в своєму мікроблозі Twitter закликав вийти 9 березня на нові акції протесту проти «узурпаторського, корумпованого і нездатного режиму, який привів країну в темряву».

Венесуела кілька місяців переживає політичну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту - відразу після вступу Ніколаса Мадуро на пост глави держави на другий термін. На наступний день голова венесуельського парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

Джерело: Deutsche Welle