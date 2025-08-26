У В’єтнамі через потужний шторм загинули люди, пошкоджено тисячі будинків

Уряд В'єтнаму повідомив, що майже 600 тис. людей було евакуйовано через шторм

У вівторок тропічний шторм досяг В’єтнаму, спричинивши щонайменше чотири смерті, пошкодження будинків та затоплення столиці й прибережних районів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Associated Press.

У В'єтнамі загинули чотири людини, серед яких 90-річний чоловік, чий будинок обвалився під час дощу, та чоловік, який загинув від ураження електричним струмом під час підготовки свого житла до шторму. 13 людей отримали поранення, а тисячі будинків були пошкоджені в центральному регіоні країни.

фото: АР

За повідомленнями, шторм спричинив відключення електроенергії в провінції Нге Ан.

фото: АР

Уряд В'єтнаму повідомив, що майже 600 тис. людей було евакуйовано з провінцій Тхань Хоа, Куанг Трі, Хюе та Дананг, де понад 152 тис. будинків знаходилися в зонах підвищеного ризику.

фото: АР

Раніше сезон мусонних дощів паралізував частину міста Мумбай, фінансової та розважальної столиці Індії. Перебої торкнулися авіарейсів і навіть деяких завжди жвавих місцевих поїздів, які є життєво важливою частиною транспортної системи міста.