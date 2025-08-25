Головна Одеса Новини
В Одесі буревій повалив понад 70 дерев (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Минулими вихідними на Одесу обрушився шторм
фото: ЖСК Одеси/Telegram

Роботи з ліквідації наслідків негоди в Одесі вже завершено

Через масштабний шторм та вітер, які накрили Одесу минулими вихідними в місті впало більше 70 дерев, також оборвались лінії електропередач. Про це повідомляють житлово-комунальні служби Одеси, інформує «Главком».

«Минулими вихідними на Одесу обрушився шторм, внаслідок дощу та поривчастого вітру в місті повалено 73 дерева та великих гілки. Наразі роботи з ліквідації наслідків негоди вже завершено», – повідомляють фахівці.

Повідомляється, що працівники КП «Міськзелентрест» та працівники інших комунальних служб на своїх територіях оперативно виконували роботи з ліквідації наслідків негоди. Фахівці підприємств розпилювали та вивозили повалені дерева, а також прибирали вулиці від дрібних гілок та сміття.

«Традиційно найперше фахівці КП «Міськзелентрест» звільняли від повалених дерев дороги, автомагістралі, пішохідні доріжки, а також прибирали дерева, які заважають проїзду до соціально значущих об'єктів», – заявляють комунальні служби.

Також зафіксовано декілька поривів ліній вуличного освітлення. Електромонтери комунального підприємства «Одесміськсвітло» відновлюють їх роботу.

Нагадаємо, на 22 серпня Полтавщині буревій спричинив перебої зі світлом у десятках населених пунктах, а також пошкодив будинки та повалив дерева. На початку серпня через залпову зливу у Києві  було повалено 76 дерев. У столиці над ліквідацією наслідків зливи 6 серпня працювали 92 фахівці «Київзеленбуду» та 13 рятувальників комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку». 

Теги: Одеса негода буревій

