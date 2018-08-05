У водах Венеції загинуло три людини
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Венеціанська лагуна задихається від великої кількості водного транспорту
В результаті двох інцидентів в венеціанською лагуною за 2 дні загинуло 3 людини, 8 отримали поранення.
У п'ятницю, 3 серпня, незадовго до півночі моторний човен врізалася в рибальський човен, обидва 69-річних рибалок загинули. Молоді люди, що знаходилися в моторному човні, відбулися травмами.
У суботу інший човен перекинувся на великій хвилі - 1 людина загинула, 4 отримали поранення.
Ці інциденти знову оживили дискусію про те, що лагуна і канали перевантажені великою кількістю водного транспорту.
«На жаль, Венеція перетворилася в морській автобан, на якому човни влаштовують гонки без правил», - заявив місцевий політик Стефано Педич. «Протести рибалок і гондольєрів ніхто не чує», - підкреслив він.
У місті багато хто підтримує повну заборону використання моторних човнів.
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Джерело: Deutsche Welle