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    У світі

    У водах Венеції загинуло три людини

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    У водах Венеції загинуло три людини

    Венеціанська лагуна задихається від великої кількості водного транспорту

    В результаті двох інцидентів в венеціанською лагуною за 2 дні загинуло 3 людини, 8 отримали поранення.

    У п'ятницю, 3 серпня, незадовго до півночі моторний човен врізалася в рибальський човен, обидва 69-річних рибалок загинули. Молоді люди, що знаходилися в моторному човні, відбулися травмами.

    У суботу інший човен перекинувся на великій хвилі - 1 людина загинула, 4 отримали поранення.

    Ці інциденти знову оживили дискусію про те, що лагуна і канали перевантажені великою кількістю водного транспорту.

    «На жаль, Венеція перетворилася в морській автобан, на якому човни влаштовують гонки без правил», - заявив місцевий політик Стефано Педич. «Протести рибалок і гондольєрів ніхто не чує», - підкреслив він.

    У місті багато хто підтримує повну заборону використання моторних човнів.

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    Джерело: Deutsche Welle

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