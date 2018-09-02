У Вселенському патріархаті пояснили, що не так зі «спробою отруєння» Варфоломія



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Прислужник, що подавав напої, є працівником Константинопольського патріархату

Прислужник, що подавав напої, є працівником Константинопольського патріархату

Архієпископ Константинопольського патріархату Йов (Геча) зробив ремарку щодо «новини» про «спробу отруїти Патріарха Варфоломія». За його словами, це нісенітниця, оскільки працівник, що підносив напої патріархам Варфоломію та Кирилові під час їх нещодавніх переговорів є співробітником Константинопольської патріархії. Архієпископа Йова цитує у своєму Facebook керівник Інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного Синоду УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря).

«Дурна брехлива новина. Прислужник, що подавав напої, є працівником Константинопольського патріархату. Ми, у Вселенському патріархаті, не дозволяємо гостям обслуговувати. Грецька гостинність забороняє!», - написав архієпископ Йов у Twitter.

У свою чергу, архієпископ Євстратій (Зоря) зазначив, що Йов був офіційним речником Всеправославного Собору в 2016 році. За походженням він канадійський українець. Зараз представляє Патріархат у Всесвітній раді церков.

Архієпископ Євстратій вважає, що в інциденті з келихом треба було звернути увагу на дії російської охорони патріарха Кирила.

«Уваги в цьому випадку потребувала якраз сцена, коли російський охоронець вказував патріарху Кирилу на попередньо перевірений, очевидно, стакан. Тобто московити справді вважають, що їхнього патріарха можуть отруїти у Вселенській патріархії. Деталь, яка добре продемонструвала ціну московським словесним запевненням у «радісних братніх почуттях» від зустрічі. Ну і 15 охоронців – теж», - відзначив він на Facebook.

Напередодні користувачі соціальних мереж звернули увагу на відео, яке було знято під час перемовин патріархів Варфоломія та Кирила 31 серпня.

На ньому видно, як чоловік підніс напої Кирилові. Коли той, намагався взяти один з келихів, інший чоловік направив його руку на другий келих. Після цього чоловік запропонував напої патріарху Варфоломію, той відмовився, а разом з ним інші ієрархи Константинопольської церкви.

На сторінці «Українська Помісна Православна Церква» у Facebook заявили, що келих підносив співробітник Федеральної служби охорони Росії. Під відповідним постом у пабліку користувачі дійшли висновку, що могла йти мова про спробу отруєння.

У той же час керівник Інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного Синоду УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря) підкреслив, що УПЦ КП не має жодного відношення до сторінки «Українська Помісна Православна Церква» у Facebook. За його словами, цю сторінку раніше контролювала УПЦ КП, але у 2016 році втратила контроль над нею.