Учені виявили зв’язок між вагою чиновників і корупцією



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«Чим більше важать політики, тим більше підтягнуті та здорові виборці» - науковець

Чим більша комплекція, тим більша схильність до корупції, але за винятком України

Дослідник із Франці Павло Блаватський з’ясував, що від комплекції чиновника залежить його схильність до корупції. Про це повідомляє BBC.

Як зазначив автор дослідження, він не мав доступу до медичних карт, але використовував комп’ютерне моделювання й за фотографіями визначив приблизну масу 299 міністрів 15 колишніх радянських республік у 2017 році. Як з’ясувалося, індекс маси тіла урядовців тісно пов’язаний з 5 загальноприйнятими показниками корупції.

У найменш схильних до корупції країнах Балтії, а також Грузії індекс маси тіла міністрів виявився найнижчим. Наймасивніші чиновники виявилися в Туркменістані, Таджикистані й Узбекистані. Утім, учений визнав, що винятки все ж таки є. Це Україна, де багато масивних міністрів, але рівень корупції у верхах, якщо вірити міжнародним експертам, відносно низький.

Проте в масштабної політичної корупції може бути й позитивний ефект.

Як іронізує автор, чим більше важать політики, тим більше підтягнуті та здорові виборці.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив процесуальні зобов’язання, визначені після внесення застави, підозрюваному у зловживаннях під час запровадження е-квитків на «Бориспільський експрес». Бізнесмен хотів заробити 10,4 млн грн на організації системи продажу е-квитків щодо «Бориспільського експреса».

Як повідомлялося, поліція відкрила справу за фактом порушення недоторканності приватного життя журналіста програми «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача та заплановала проведення судових експертиз. Правоохоронці провели огляд у помешканні журналіста і на даху будинку, проте жодних технічних засобів там не виявили.

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