  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Угода про вільну торгівлю з Україною буде підписана найближчим часом – МЗС Туреччини

    • Розсилка
    <p>Переговори про вільну торгівлю з Україною перебувають на завершальному етапі &ndash; МЗС Туреччини</p> <div></div> - Угода про вільну торгівлю з Україною буде підписана найближчим часом – МЗС Туреччини

    Переговори про вільну торгівлю з Україною перебувають на завершальному етапі – МЗС Туреччини

    Голова МЗС Туреччини розповів про строки підписання угоди про вільну торгівлю з Україною

    На сьогоднішній день між Туреччиною і 20 країнами підписано угоди про вільну торгівлю. Про це сказав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

    За його словами, тривають переговори з цього питання ще з 17 країнами, в тому числі Еквадором, Україною, Японією, Таїландом та Індонезією.

    «З Україною, зокрема, переговори знаходяться на останньому етапі. Угода про вільну торгівлю з Україною, можливо, буде підписано найближчим часом. З Японією угоду буде підписано в червні», - сказав Чавушоглу.

    Нагадаємо, Туреччина заявила, що повністю підтримує територіальну цілісність України, не визнає незаконну анексію Росією півострову, а також уважно стежить за ситуацією із захист прав людей в Криму.

    Джерело: Анадолу

    Читайте також
    Туреччина економіка Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ