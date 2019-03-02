Угода про вільну торгівлю з Україною буде підписана найближчим часом – МЗС Туреччини



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Переговори про вільну торгівлю з Україною перебувають на завершальному етапі – МЗС Туреччини

Голова МЗС Туреччини розповів про строки підписання угоди про вільну торгівлю з Україною

На сьогоднішній день між Туреччиною і 20 країнами підписано угоди про вільну торгівлю. Про це сказав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За його словами, тривають переговори з цього питання ще з 17 країнами, в тому числі Еквадором, Україною, Японією, Таїландом та Індонезією.

«З Україною, зокрема, переговори знаходяться на останньому етапі. Угода про вільну торгівлю з Україною, можливо, буде підписано найближчим часом. З Японією угоду буде підписано в червні», - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, Туреччина заявила, що повністю підтримує територіальну цілісність України, не визнає незаконну анексію Росією півострову, а також уважно стежить за ситуацією із захист прав людей в Криму.

Джерело: Анадолу