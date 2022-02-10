Туреччина звинуватила Захід у нагнітанні паніки навколо ситуації в Україні

Глава турецького МЗС заявив, що заяви західних політиків про ймовірне повномасштабне вторгнення РФ до України значно погіршують стан міжнародної безпеки та економіки в регіоні

Заяви країн Заходу про російську агресію щодо України призводять лише до зростання паніки та погіршення економічної ситуації в Україні та регіоні. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає TRT Haber.

«Заяви про те, що сьогодні Росія вторгнеться (до України – «Главком») завтра спричинять хвилювання в Україні. Це також завдає економічних збитків Україні та її національній валюті. Ми бачимо, що ця картина не відповідає дійсності. Чи є напруженість? Є. Чи є можливість конфлікту? Є. Але не треба озвучувати це за допомогою «мегафонної» дипломатії, як це роблять деякі західні країни», – вважає міністр.

Чавушголу також закликав країни Заходу до дііалогу та та по продовження пошуків дипломатичного розв’язанні конфлікту.

«Як держава, яка підтримує добрі відносини з обома сторонами, ми продовжуємо робити кроки щодо зниження напруженості», – додав глава МЗС Туреччини.

Очільник зовнішньополітичного відомства Туреччини наголосив на необхідності для всіх учасників поточного конфлікту проводити максимально виважену та збалансовану політику, навівши, в якості прикладу, дипломатичні зусилля своєї країни.

«Якщо ми хочемо миру і спокою та економічного розвитку в регіоні, кожен має проводити збалансовану політику з усіма. У цьому процесі ми показали, наскільки ми сильний союзник по НАТО. У той же час ми повинні мати хороші відносини з Росією. Про це свідчать кроки, які ми зробили з країнами, де наші відносини з іншими країнами не є відносно хорошими або іноді дипломатичні канали не повністю відкриті. Я не такий песимістичний, як заяви деяких політиків Заходу. Ми теж не наївні, там серйозна криза, кожен має постаратися», – підсумував Чавушголу.

Раніше президнт Туреччини Реджеп Ердоган розповів про домовленості із Зеленським та Путіним щодо зустрічі у Туреччині.

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