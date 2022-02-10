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    Білий дім заперечує масову евакуацію американців з України – ЗМІ

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    Десантники висадилися в Польщі, щоб посилити готовність і оперативну сумісність союзників НАТО у всіх областях - Білий дім заперечує масову евакуацію американців з України – ЗМІ
    Десантники висадилися в Польщі, щоб посилити готовність і оперативну сумісність союзників НАТО у всіх областях
    фото: міноборони Польщі

    Офіційно Держдепартамент радить американським громадянам не їздити в Україну через активність російських військових і високий рівень випадків Covid-19

    Адміністрація президента Джо Байдена заявляє, що не планує масову евакуацію американських громадян з України на випадок російського вторгнення. Про це повідомляє The Hill.

    «Це багатофункціональні сили, підготовлені та оснащені для різноманітних місій для стримування агресії та для заспокоєння союзників у НАТО», – сказав чиновник Білого дому, коли його запитали про повідомлення щодо планування евакуації за участі американських військових на східному фланзі НАТО.

    «Ми постійно оцінюємо ситуацію з безпекою, що розвивається, і плануємо ряд надзвичайних ситуацій, як ми завжди робимо, але, щоб було зрозуміло, ми не плануємо масову евакуацію американських громадян з України», – додав чиновник.

    Водночас він нагадав про заяву президента США Джо Байдена про те, що американцям в Україні було б розумно покинути країну.

    З іншого боку видання The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників у середу повідомило, що Білий дім схвалив план розміщення військ у Польщі для допомоги в евакуації американців з України.

    За даними видання, частина військовослужбовців 82-го повітряно-десантного корпусу розпочне створення блокпостів та інших об’єктів на кордоні Польщі з Україною, щоб почати підготовку до обслуговування американців. Військові надаватимуть матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти координувати евакуацію, а не літати літаками безпосередньо в Україну, щоб вивезти американських громадян.

    Адміністрація Байдена неодноразово заохочувала американських громадян в Україні використовувати комерційні рейси для виїзду, оскільки зростає загроза російського військового вторгнення.

    Наразі офіційно Держдепартамент лише радить американським громадянам не їздити в Україну через активність російських військових і високий рівень випадків Covid-19.

    Як відомо, 26 січня США закликали своїх громадян вже виїжджати з України. До цього з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    Натомість МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів.

    До слова, президент Володимир Зеленський, коментуючи від’їзд з Києва низки західних дипломатів наголосив, що Україна – не «Титанік». Володимир Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри».

    Додамо, що 4 лютого перші американські десантники прибули до Польщі.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Польща США НАТО війна Європа агресія військові Україна евакуація
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    Білий дім заперечує масову евакуацію американців з України – ЗМІ