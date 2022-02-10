Білий дім заперечує масову евакуацію американців з України – ЗМІ

Десантники висадилися в Польщі, щоб посилити готовність і оперативну сумісність союзників НАТО у всіх областях

Офіційно Держдепартамент радить американським громадянам не їздити в Україну через активність російських військових і високий рівень випадків Covid-19

Адміністрація президента Джо Байдена заявляє, що не планує масову евакуацію американських громадян з України на випадок російського вторгнення. Про це повідомляє The Hill.

«Це багатофункціональні сили, підготовлені та оснащені для різноманітних місій для стримування агресії та для заспокоєння союзників у НАТО», – сказав чиновник Білого дому, коли його запитали про повідомлення щодо планування евакуації за участі американських військових на східному фланзі НАТО.

«Ми постійно оцінюємо ситуацію з безпекою, що розвивається, і плануємо ряд надзвичайних ситуацій, як ми завжди робимо, але, щоб було зрозуміло, ми не плануємо масову евакуацію американських громадян з України», – додав чиновник.

Водночас він нагадав про заяву президента США Джо Байдена про те, що американцям в Україні було б розумно покинути країну.

З іншого боку видання The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників у середу повідомило, що Білий дім схвалив план розміщення військ у Польщі для допомоги в евакуації американців з України.

За даними видання, частина військовослужбовців 82-го повітряно-десантного корпусу розпочне створення блокпостів та інших об’єктів на кордоні Польщі з Україною, щоб почати підготовку до обслуговування американців. Військові надаватимуть матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти координувати евакуацію, а не літати літаками безпосередньо в Україну, щоб вивезти американських громадян.

Адміністрація Байдена неодноразово заохочувала американських громадян в Україні використовувати комерційні рейси для виїзду, оскільки зростає загроза російського військового вторгнення.

Наразі офіційно Держдепартамент лише радить американським громадянам не їздити в Україну через активність російських військових і високий рівень випадків Covid-19.

Як відомо, 26 січня США закликали своїх громадян вже виїжджати з України. До цього з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

Натомість МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів.

До слова, президент Володимир Зеленський, коментуючи від’їзд з Києва низки західних дипломатів наголосив, що Україна – не «Титанік». Володимир Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри».

Додамо, що 4 лютого перші американські десантники прибули до Польщі.