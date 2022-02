США перекидають війська до Європи (фото, відео)

У четвер, 3 лютого, Сполучені Штати почали перекидання додаткових військ до Європи на військово-транспортних літаках. До Польщі та Німеччини перекинуть приблизно дві тисячі американських військових. Про це повідомляє CBS.

Приблизно 1 700 військових увійшли до складу піхотної бригади 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка вирушить до Польщі.

Решта 300 осіб входять до складу 18-го повітряно-десантного корпусу і відправляться до Німеччини в штаб, який Пентагон назвав «штабом об'єднаної оперативної групи».

