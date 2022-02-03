США перекидають війська до Європи (фото, відео)

Американські військовослужбовці вирушають до Польщі та Німеччини

Почалося передислокування додаткових бригад бійців

У четвер, 3 лютого, Сполучені Штати почали перекидання додаткових військ до Європи на військово-транспортних літаках. До Польщі та Німеччини перекинуть приблизно дві тисячі американських військових. Про це повідомляє CBS.

Приблизно 1 700 військових увійшли до складу піхотної бригади 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка вирушить до Польщі.

Решта 300 осіб входять до складу 18-го повітряно-десантного корпусу і відправляться до Німеччини в штаб, який Пентагон назвав «штабом об'єднаної оперативної групи».

Roland Rochester, a Marine Corps vet and the national VFW rep at Fort Bragg, has been sending soldiers off and greeting them when they return from deployment since 2002.



“I don’t leave until they all leave,” he told me. “This is my second home.” pic.twitter.com/X39RLJG2Zh — Haley Britzky (@halbritz) February 3, 2022

#UPDATE : Le déploiement des 3000 soldats américains vers l’Europe de l’Est a débuté.

3 avions C-130 Hercules volaient en direction de la Pologne aujourd’hui.



(Via Manu Gomez) pic.twitter.com/b1IcdfxCQh — Neurone Intelligence (@NeuroneIntel) February 3, 2022

Ще тисяча американських військовослужбовців, що прямують до Румунії, входять до складу другого кавалерійського полку, що базується у Вільсеку, Німеччина.

Нагадаємо, Президент США Джозеф Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі.

Також США пояснили, що стало причиною відправки військових у Європу.

Минулого тижня CNN повідомив, що США та кілька союзників вели переговори щодо розміщення ще тисячі військових у східноєвропейських країнах НАТО як демонстрації підтримки перед обличчям російської агресії.