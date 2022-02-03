США перекидають війська до Європи (фото, відео)
Американські військовослужбовці вирушають до Польщі та Німеччини
Почалося передислокування додаткових бригад бійців
У четвер, 3 лютого, Сполучені Штати почали перекидання додаткових військ до Європи на військово-транспортних літаках. До Польщі та Німеччини перекинуть приблизно дві тисячі американських військових. Про це повідомляє CBS.
Приблизно 1 700 військових увійшли до складу піхотної бригади 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка вирушить до Польщі.
Решта 300 осіб входять до складу 18-го повітряно-десантного корпусу і відправляться до Німеччини в штаб, який Пентагон назвав «штабом об'єднаної оперативної групи».
Roland Rochester, a Marine Corps vet and the national VFW rep at Fort Bragg, has been sending soldiers off and greeting them when they return from deployment since 2002.— Haley Britzky (@halbritz) February 3, 2022
“I don’t leave until they all leave,” he told me. “This is my second home.” pic.twitter.com/X39RLJG2Zh
February 3, 2022
#UPDATE : Le déploiement des 3000 soldats américains vers l’Europe de l’Est a débuté.— Neurone Intelligence (@NeuroneIntel) February 3, 2022
3 avions C-130 Hercules volaient en direction de la Pologne aujourd’hui.
(Via Manu Gomez) pic.twitter.com/b1IcdfxCQh
Ще тисяча американських військовослужбовців, що прямують до Румунії, входять до складу другого кавалерійського полку, що базується у Вільсеку, Німеччина.
Нагадаємо, Президент США Джозеф Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі.
Також США пояснили, що стало причиною відправки військових у Європу.
Минулого тижня CNN повідомив, що США та кілька союзників вели переговори щодо розміщення ще тисячі військових у східноєвропейських країнах НАТО як демонстрації підтримки перед обличчям російської агресії.