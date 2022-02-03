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    США перекидають війська до Європи (фото, відео)

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    Американські військовослужбовці вирушають до Польщі та Німеччини - США перекидають війська до Європи (фото, відео)

    Американські військовослужбовці вирушають до Польщі та Німеччини

    фото: twitter.com/halbritz

    Почалося передислокування додаткових бригад бійців

    У четвер, 3 лютого, Сполучені Штати почали перекидання додаткових військ до Європи на військово-транспортних літаках. До Польщі та Німеччини перекинуть приблизно дві тисячі американських військових. Про це повідомляє CBS.

    Приблизно 1 700 військових увійшли до складу піхотної бригади 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка вирушить до Польщі.

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    Американські військовослужбовці вирушають до Польщі та Німеччини. фото: twitter.com/halbritz
    Американські військовослужбовці вирушають до Польщі та Німеччини. фото: twitter.com/halbritz
    Американські військовослужбовці вирушають до Польщі та Німеччини. фото: twitter.com/halbritz

    Решта 300 осіб входять до складу 18-го повітряно-десантного корпусу і відправляться до Німеччини в штаб, який Пентагон назвав «штабом об'єднаної оперативної групи».

    Ще тисяча американських військовослужбовців, що прямують до Румунії, входять до складу другого кавалерійського полку, що базується у Вільсеку, Німеччина.

    Нагадаємо, Президент США Джозеф Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі.

    Також США пояснили, що стало причиною відправки військових у Європу.

    Минулого тижня CNN повідомив, що США та кілька союзників вели переговори щодо розміщення ще тисячі військових у східноєвропейських країнах НАТО як демонстрації підтримки перед обличчям російської агресії.

    Теги: США Німеччина Пентагон
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    США перекидають війська до Європи (фото, відео)