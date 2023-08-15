Шойгу вигадав цинічну причину, чому треба продовжити війну в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що повернення полонених окупантів є «пріоритетом» у цій війні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав нову ціль так званої «СВО» – це звільнення російських військовослужбовців з українського полону. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Заява Шойгу абсурдна, адже за півтора роки повномасштабного вторгнення російська влада неодноразово доводила: окупанти для них не більше, ніж «штурмове м’ясо», яке навіть не вважається втратами. Про це говорить і те, що Росія до сих пір приховує офіційну кількість загиблих та поранених та подає викривлені дані про втрати, а також не повертає родичам загиблих окупантів їхні тіла.

Попри очевидний цинізм, Шойгу назвав звільнення російських окупантів з полону пріоритетним завданням і заявив, що Росія співпрацює з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, представники якого, за його словами, допомагають розшукати російських полонених. Проте знову винна Україна: з Києвом нібито дуже складно домовлятися з цього питання.

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«Одне з пріоритетних гуманітарних завдань «спеціальної військової операції» – звільнення російських військовослужбовців з українського полону. Налагоджено взаємодію з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, представники якого надають суттєву підтримку у визначенні місцезнаходження тих, хто потрапив у полон, забезпеченні прав військовополонених, передбачених нормами міжнародного гуманітарного права», – сказав Шойгу.

Російський міністр назвав цю роботу «делікатною». Додамо, що далеко не всі російські окупанти хочуть повертатися назад на батьківщину з російського полону, адже бояться знову опинитися на передовій. Насправді проблема Шойгу вирішується просто – окупанти не потраплятимуть в український полон, якщо заберуться з територій України та припинять загарбницьку війну.

Нагадаємо, що Росія постійно змінює мету продовження війни проти України. Нещодавно представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було викликане необхідністю відстояти свободу Африканського континенту. Загарбницька війна в Україні якимось чином, на думку Марії Захарової, має «забезпечити мир в усьому світі».