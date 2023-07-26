ЄС виключив з санкційного списку трьох осіб на прохання Угорщини

Євросоюз на шість місяців продовжив антиросійські санкції

За словами журналіста, Угорщина спочатку хотіла виключити дев'ятьох осіб із санкційного списку

Посли Євросоюзу на шість місяців продовжили антиросійські санкції, запроваджені за порушення територіальної цілісності України. Вони діятимуть до кінця грудня.

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Як уточнив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, рішенням послів ЄС було продовжено заборону на видачу віз та заморожування активів щодо 1800 осіб та організацій, які причетні до порушення територіальної цілісності України.

«Угорщині вдалося виключити три другорядні імені (із санкційного списку – «Главком»), але спочатку вона хотіла виключити дев'ять (імен – «Главком»)», – написав Йозвяк.

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Зазначимо, Євросоюз запроваджує санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли країна агресор окупувала Крим та частини Луганської та Донецької областей. Обмеження значно розширили після того, як 2022 року росіяни розпочали повномасштабне вторгнення.

Санкції включають заборону імпорту російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT і також велику кількість експортних обмежень.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Нагадаємо, у середу, 26 липня, посли Європейського Союзу домовилися про запровадження нових, більш жорстких санкцій проти Білорусі через причетність Мінська до російської агресії проти України та ситуацію в цій країні.

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До слова, генеральний суд ЄС скасував рішення щодо ексгенпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема, посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо «твердій фактичній основі».