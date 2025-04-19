У авіакатастрофі загинув російський пілот, який воював проти України

Гелікоптер, у якому перебував окупант, розбився під час навчального польоту

У результаті авіакатастрофи військового гелікоптера Мі-28 у Ленінградській області Росії загинув 28-річний пілот Ілля Ваньковський, який воював проти України. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Тальмєнського району Алтайського краю Ігор Жарков.

За словами Ігоря Жаркова, загиблий Ваньковський мав звання капітана та обіймав посаду командира російського гелікоптера Мі-28. Він служив в російській армії протягом 10 років та воював проти України від початку повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року він здійснив понад 300 бойових вильотів у війні проти України.

Як стверджує Ігор Жарков, російський пілот загинув під час виконання «військового обов’язку». Гелікоптер, у якому перебував окупант, розбився під час навчального польоту.

У п’ятницю, 18 квітня, у російському селищі Тальмєнка відбулась церемонія прощання з окупантом.

Нагадаємо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі. Екіпаж судна загинув.

Крім того, винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Також «Главком» писав, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.

Раніше у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком престарілих.

До слова, поблизу аеродрому М’ячково в Московській області РФ розбився легкомоторний літак.