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Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
5 травня 2024 року українці святкують Великдень
фото з відкритих джерел

У цей світлий день заведено проводити час із родиною, ходити до храму та залишати привітання для рідних і друзів

У неділю, 20 квітня 2025 року, християнський світ разом святкує велике та світле Свято Воскресіння Христового«Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

Зміст

Привітання з Великоднем 2025 у прозі

Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні та завжди душа твоя іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов’ю.

***

Христос Воскрес! Бажаю весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства.

***

Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч – улюблені та веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі жалі та образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.

***

Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких

***

Христос Воскрес! У це світле свято, можна тільки побажати здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Завжди вас оточує розуміння, любов і турбота! 

*** 

Вітаю зі світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій. Нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота один про одного. Здоров’я і щастя Вам та вашим близьким. Нехай життя буде наповнене веселощами та радістю.

***

З сердечним трепетом вітаю з Великим святом Святої Пасхи! Зустрічайте його з чистою душею і добрим сумлінням. Бажаю земних благ, духовного розвитку, душевного спокою, Божого промислу і волі у всіх справах і починаннях. Радості торжества, міцної віри та безмежної любові!

***

Зі світлим Великоднем вітаю! Христос воскрес, і нехай він подарує вам богатирське здоров’я, світлої долі, прекрасного настрою, гармонійного єднання з собою. Щастя вам, а також тепла та затишку будинку!

***

Вітаю з Великоднем! Тобі бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.

***

Вітаємо Вас зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе Вам лише благі вісті, нехай Ваше серце наповниться радістю, хай віра допомагає Вам долати труднощі

***

Вітаю вас із Великим днем Христового Воскресіння! Зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість!

***

Нехай у серці панує лише світло, в будинку – затишок і добробут, у близьких – міцне здоров'я і радість у душі. Світле свято Великдень – день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставай вірити. Зі святом!

***

Вітаю з Великоднем! Тобі бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.

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Привітання з Великоднем 2025 у віршах українською

Нехай свято Великоднє
Благословіння шле Господнє!
Хай якір щастя й миру
Тримає міцно Україну.
Воїнам вклоняймось низько!
Перемога дуже близько!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска, 
Шматочок сальця, запашная ковбаска, 
І писанок пару з корінчиком хрону, 
Хай плине достаток до Вашого дому! 
Христос воскрес!

***

З вогнем благодатним Великдень почався,
Надію в серця він усім принесе,
І щастя у кожну домівку порине,
Зі словами вітання Христос Воскрес!

***

Весна розквітла наче казка, 
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю я зі світлим святом Пасхи! 
Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес! 

*** 

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес! 
Ясніє сонечко.
Радіє світ увесь. 
Нехай у серці віра і добро панує. 
Хай щиру радість писанки дарують! 
Світлого свята!

***

Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
Христос воскрес!

***

Під зорями весна ще буде спати, 
Ще місто мла вкриватиме густа, 
А ми до церкви підем привітати 
Воскреслого Христа. 
А в церкві так велично, світло буде, 
Заграють дзвони із церковних веж, 
І разом з ними заспівають люди: 
Христос воскрес!
У поле, в ліс, де сніг останній тане, 
У досвіток покотиться луна. 
А там зі сну прокинеться і встане 
Дзвінка весна.

***

Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину, 
Прикотилась прямісінько до нас у гостину, 
А за нею йде Великдень, несе білу паску, 
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку. 
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо, 
Христос воскрес! усі разом мерщій заспіваймо.

***

Смачної Паски, 
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!

***

Нехай Божа ласка 
Зійде з небес,
Смачна буде паска,
Христос Воскрес!

***

Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!

Великдень 2025 у привітаннях в листівках

Відеопривітання з Великоднем 2025

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Теги: свята українці Великдень 2025

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