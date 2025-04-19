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США оприлюднили документи про вбивство Роберта Кеннеді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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США оприлюднили документи про вбивство Роберта Кеннеді
Сенатор Роберт Кеннеді на передвиборчому мітингу
фото з відкритих джерел

Серед документів є фотографії розтину тіла вбитого політика та рукописних сторінок вбивці Сірхана Сірхана

У США за наказом президента Дональда Трампа оприлюднили 10 тисяч сторінок документів, пов’язаних з убивством сенатора Роберта Кеннеді в 1968 році. Як інформує «Главком», про це пише Washington Post.

Справою здебільшого займалося управління поліції Лос-Анджелеса, але ФБР проводила власне паралельне розслідування.

Документи містять інтерв’ю ФБР з людьми, які перебували в готелі «Амбасадор», де вбили Роберта Кеннеді, а також із тими, хто перебував у готельному номері політика, включно з лідером громадянських прав Джоном Льюїсом, про чию присутність у день вбивства мало повідомляли.

Крім того, серед документів є фотографії розтину тіла вбитого політика та рукописних сторінок вбивці Сірхана Сірхана. З оприлюднених файлів випливає, що ФБР цікавилася, чому Роберт Кеннеді пішов з бальної зали через кухонну комору, а не на заплановану пресконференцію в протилежному напрямку.

У документах також йдеться про те, що ФБР шукала «жінку в сукні в горошок», яку бачили біля Сірхана безпосередньо перед стріляниною.

Водночас WP зазначає, що поки що незрозуміло, скільки з оприлюднених записів містять інформацію, яку раніше не публікували. Позаяк файли розслідування поліції Лос-Анджелеса були оприлюднені ще в 1988 році.

Директорка національної розвідки Тулсі Габбард заявила, що обшук на складах ФБР та ЦРУ виявив ще 50 тисяч сторінок про вбивство Роберта Кеннеді, які не були передані до Національного архіву. Вона запевнила, що уряд працюватиме над тим, аби оприлюднити й ці файли, а ФБР та ЦРУ продовжуватимуть шукати нові документи в державних установах.

За словами сина вбитого сенатора та нинішнього міністра охорони здоров’я Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого, перед публікацією файлів президент Дональд Трамп запитав його, чи хоче він цього. Той погодився.

Раніше посадовець заявляв, не вірить, що палестинець Сірхан Сірхан убив його батька.

Як відомо, Роберт Кеннеді був сьомою дитиною у відомій родині Кеннеді та одним із двох молодших братів вбитого президента Джона Кеннеді.

Під час президентства свого брата (1961–1964 роки) він працював генеральним прокурором США, а після (1965–1968 роки) став сенатором від штату Нью-Йорк.

Його застрелили уранці 5 червня 1968 року, коли він завершив промову після перемоги на праймериз Демократичної партії в Каліфорнії. Вважалося, що він мав шанси стати кандидатом у президенти США.

За матеріалами справи, Кеннеді вийшов із бальної зали готелю «Амбасадор» через кухню, де його й застрелили з близької відстані.

За підозрою у вбивстві одразу на місці затримали Сірхана Сірхана – на той час 24-річного палестинського християнина з Йорданії, що емігрував до США.

Сірхан пояснив напад підтримкою Кеннеді Ізраїлю під час «Шестиденної війни» 1967 року.

Наступного року чоловіка визнали винним та засудили до смертної кари. Однак смертний вирок замінили після того, як у 1972 році Верховний суд Каліфорнії визнав смертну кару неконституційною та замінив усі винесені смертні вироки на довічне ув’язнення.

Як й у випадку вбивства його брата, загибель Роберта Кеннеді обросла конспірологічними теоріями. Багато хто поставив під сумнів офіційну версію подій, оскільки вважає, що Сірхан не міг здійснити постріли з тієї позиції, де його затримали.

Нагадаємо, у січні цього року, невдовзі після інавгурації, президент США Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів щодо вбивств президента США Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Також «Главком» повідомляв, що восени 2024-го  на аукціоні в США було продано відеозапис, на якому зафільмований кортеж 35-го президента США Джона Кеннеді, який мчить до лікарні відразу після стрілянини.

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Теги: США вбивство політика документи Джон Кеннеди

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