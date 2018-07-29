Українська діаспора передала 93-й бригаді патрони НАТО



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Набої НАТО

Військові отримали більше тисячі набоїв

Українська діаспора передала військовим 93-ої окремої механізованої бригада «Холодний Яр» більше тисячі набоїв стандарту НАТО калібру .308. Про це йдеться у повідомленні прес-служби бригади.

Набої передали українці з Іспанії, Португалії, а також міст Одеса і Кривий Ріг.

«12,3 грамів свинцю в якісній біметалічній оболонці - такий подарунок, зроблений відповідно стандартам НАТО, тепер чекає в будь-яку мить на кожного окупанта від снайперів 93 бригади «Холодний Яр», - йдеться в повідомленні.

«До мене звернувся мій колишній лейтенант, а тепер полковник, заступник бригади холодноярців Руслан Шевчук, й ми не могли залишитися байдужими. Набої, які ми привезли для снайперів, є своєрідним примусом ворога до миру. І кожен незваний гість, який прийде на нашу землю творити зло, отримає кулю і вічний спокій. Вони мають це усвідомлювати. Такий наш невеличкий внесок до перемоги. Дніпропетровщина пишається вами, хлопці. Дякуємо за мирне небо у нас вдома», - пояснив колишній заступник 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас» полковник запасу, Юрій Синьковський.

Нагадаємо, станом на квітень більше 60% структур Генштабу ЗСУ перейшли на стандарти НАТО.