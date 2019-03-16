Українська діаспора у Болгарії нагадала про річницю анексії Криму (фото)



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У Болгарії на річницю анексії Криму діаспора провела акцію

Мітинг під назвою «Свобода Криму / Liberate Сrimea», який є частиною міжнародної акції, яку в ці дні проводять українці по всьому світу, пройшов у столиці Болгарії Софії. Про це повідомив кореспондент «Главкому» з місця події.

Організатором мітингу виступив Союз українських організацій в Болгарії «Мати Україна».

За словами голови організації Олени Коцевої, даний захід проводиться зокрема, і для того, щоб нагадати болгарському суспільству, що в сусідній Україні продовжується боротьба за незалежність і право на євроатлантичний вибір, за яку вона платить надто дорогу ціну - життя своїх синів і дочок.

«В ці дні виповнюється п'ять років з того часу, як Російська Федерація вторглася, а потім анексувала український Крим, прикриваючись «волею народу», вираженою під дулами автоматів на т. зв. «референдумі». Тоді весь світ став свідком військової агресії Росії проти України в Донецьку та Луганській області. І ця війна проти України триває і сьогодні. Крим поступово перетворюється на мілітаризовану зону, яка вже становить загрозу не тільки для всієї України, але й для Європи. І Європейський Союз, і НАТО усвідомлюють цю загрозу», - сказала Коцева.