Дрони уразили нафтозавод РФ за 1400 км від України

Дрони атакували нафтозавод у Орську та об’єкт у Пермі

Під ударом опинився один із найбільших НПЗ, пожежі зафіксували також у Пермі

Вранці безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському Орську, який розташований більш ніж за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За наявною інформацією, під удар потрапив нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез». Це один із найбільших НПЗ у Росії, який переробляє близько 6 млн тонн нафти на рік. OSINT-аналітики підтвердили влучання по об’єкту. Мер Орська підтвердив атаку та закликав мешканців не виходити на вулиці.

Паралельно безпілотники дісталися й до Пермі. Там зафіксовано атаку на один із промислових об’єктів, унаслідок чого виникла пожежа. У соцмережах повідомляють, що йдеться про об’єкт нафтопровідної компанії «Транснафта».

Губернатор Пермського краю також підтвердив атаку. Наразі наслідки атак уточнюються. Дані про масштаби пошкоджень та можливі перебої у роботі нафтопереробної і транспортної інфраструктури відсутні.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Сили оборони України більш ніж у 2,5 раза наростили дальність deep strike по тилу РФ. Якщо у 2022 році вдавалося уразити цілі приблизно на 630 км, то нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км.