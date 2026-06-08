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Україна перевиконала план та отримала додаткові гроші від ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна перевиконала план та отримала додаткові гроші від ЄС
Україна вперше отримала бонус за дострокове виконання реформ
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Брюссель уперше нарахував Києву компенсацію за дострокове виконання частини реформ

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility загальним обсягом €2,8 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлія Свириденко.

Після погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло €2,6 млрд. Загалом від початку дії механізму Ukraine Facility Україна вже залучила понад €29,4 млрд.

Отримані кошти уряд спрямує на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних потреб.

За словами Свириденко, це вже сьомий транш у межах програми підтримки. Для його отримання Україна виконала 11 індикаторів Плану України, які охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

Крім того, Київ достроково реалізував частину зобов'язань, передбачених для наступних етапів фінансування. Завдяки цьому Україна вперше отримає додаткову компенсацію за випереджальне виконання реформ.

«Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань з реформ», – зазначила глава уряду.

Станом на кінець травня Україна виконала 86 заходів, передбачених Планом України. Ще 65 перебувають на різних етапах реалізації.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом про залучення до €90 млрд фінансової допомоги у 2026-2027 роках. Кошти планують спрямувати на покриття дефіциту державного бюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та розвиток оборонно-промислового комплексу. Із загального обсягу фінансування до €45 млрд можуть бути надані вже у 2026 році, зокрема до €28,3 млрд передбачено на оборонні потреби, а €16,7 млрд – на підтримку бюджету.

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Теги: фінансування Юлія Свириденко Європейський Союз Україна гроші

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