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Папа Римський заявив про глибоку кризу у світі через насильство і агресію

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Папа Римський заявив про глибоку кризу у світі через насильство і агресію
Папа Лев XIV виступає в іспанському парламенті, 8 червня 2026 рік
фото: Reuters

Понтифік закликав політиків зосередитися на припиненні воєн 

Сучасний світ опинився у глибокій духовній і культурній кризі через ескалацію збройних конфліктів, поляризацію суспільства та взаємну недовіру. Про це, як повідомляє агенція Reuters, заявив Папа Римський Лев XIV під час свого виступу в парламенті Іспанії, інформує «Главком».  

Понтифік наголосив, що людство наразі стикається з масштабними та руйнівними викликами, які неможливо вирішити виключно силовим шляхом.

У своїй промові глава Католицької церкви висловив серйозне занепокоєння через стрімке зростання військових витрат у країнах Європи. За його словами, нарощування озброєнь не є гарантією стабільності.

«Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, що проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри. Зброя може нав’язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній та тривалий мир», – підкреслив понтифік.

Папа Римський закликав міжнародних політиків змінити пріоритети: зосередитися на дипломатичному припиненні воєн та надати всебічну підтримку людям, які через бойові дії були змушені залишити власні домівки.

Понтифік закликав світові держави не просто боротися з наслідками, а системно усувати першопричини вимушеної міграції.

Ключовими факторами, які змушують мільйони людей тікати зі своїх країн, залишаються:

  • Руйнівні війни та локальні збройні конфлікти;
  • Хронічна бідність і відсутність економічних перспектив;
  • Негативні наслідки глобальної зміни клімату.

«Главком» писав, що Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння через посилення масованих ударів Росії по Україні та підтримав цивільне населення, яке постраждало від обстрілів. Понтифік наголосив, що війна не здатна вирішити проблеми та лише посилює страждання.

До слова, Папа Римський Лев XIV закликав Росію повернутися до переговорів з Україною – заява пролунала після нових російських атак, які забрали життя щонайменше 15 людей і поранили понад 70. Лев XIV також згадав інші світові конфлікти – в Ірані та Газі, наголосивши, що лише діалог між сторонами може врятувати людей від нових жертв.

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Теги: Папа Римский парламент Іспанія

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