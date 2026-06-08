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Трамп знайшов нового посередника для переговорів України та РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп знайшов нового посередника для переговорів України та РФ
Феофіл ІІІ очолює Єрусалимську православну церкву з 2005 року та залишається одним із найвпливовіших ієрархів православного світу
фото: Білий дім

Йдеться про патріарха, якого пов'язують із Москвою та який досі не визнав автокефалію ПЦУ

Президент США Дональд Трамп розглядає єрусалимського патріарха Феофіла ІІІ як можливого посередника у переговорах між Україною та Росією щодо припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ізраїльський портал Ynet.

Єрусалимський патріарх як потенційний посередник

Зустріч Трампа та Феофіла ІІІ у Білому домі тривала близько 40 хвилин. Під час розмови сторони обговорили можливість залучення єрусалимського патріарха до створення каналу діалогу між Києвом та Москвою.

Як зазначають джерела, у Вашингтоні вважають, що єрусалимський патріарх користується авторитетом серед православних церков та може підтримувати контакти з обома сторонами конфлікту. Водночас його кандидатура викликає суперечки через давні зв'язки з Російською православною церквою та його позицію щодо українського православ'я.

Феофіл ІІІ досі не визнав автокефалію Православної церкви України, яка була надана Вселенським патріархатом у 2019 році. Більше того, патріарх раніше виступав проти створення ПЦУ та неодноразово підтримував позиції, близькі до Російської православної церкви.

За даними Ynet, у червні Феофіл ІІІ також планує зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Джерела видання стверджують, що саме ця обставина робить його потенційно зручним комунікатором для обох сторін.

В оточенні патріарха вважають, що Трамп зацікавлений у досягненні відчутного прогресу щонайменше на одному з головних напрямків міжнародної політики. Співрозмовники видання не виключають, що просування переговорного процесу щодо України могло б зміцнити позиції американського президента й на інших зовнішньополітичних треках.

Почесна відзнака для президента США

Під час зустрічі в Білому домі Феофіл ІІІ нагородив Трампа почесним званням «Носій Великого Хреста» Ордена Хрестоносців Гробу Господнього. Ця нагорода є однією з найвищих відзнак Грецького православного патріархату Єрусалима.

Давні контакти з Москвою та критика України

Водночас особа самого патріарха вже неодноразово ставала предметом дискусій у західних медіа. Зокрема, видання Times of Israel раніше писало, що Феофіл ІІІ протягом багатьох років підтримує тісні контакти з Російською православною церквою та користується підтримкою Москви, зокрема й в економічних питаннях.

За даними видання, патріарх регулярно відвідував Росію та активно спілкувався з представниками РПЦ. Також повідомлялося про його контакти з російським архімандритом Вассіаном, якому раніше забороняли в'їзд до Північної Македонії через підозри у підривній діяльності, а з Болгарії вислали після скандалу навколо втручання у питання національної безпеки.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Феофіл ІІІ неодноразово виступав із заявами про нібито утиски православ'я в Україні та захищав позиції Російської православної церкви.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні підтвердили подальшу підтримку України. У спільній заяві лідери наголосили на необхідності гарантій безпеки для Києва, збереженні заморожених російських активів до завершення агресії та продовженні військової допомоги українській армії.

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Теги: росія Україна церква Дональд Трамп США переговори

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