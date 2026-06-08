Трамп знайшов нового посередника для переговорів України та РФ

Феофіл ІІІ очолює Єрусалимську православну церкву з 2005 року та залишається одним із найвпливовіших ієрархів православного світу

Йдеться про патріарха, якого пов'язують із Москвою та який досі не визнав автокефалію ПЦУ

Президент США Дональд Трамп розглядає єрусалимського патріарха Феофіла ІІІ як можливого посередника у переговорах між Україною та Росією щодо припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ізраїльський портал Ynet.

Єрусалимський патріарх як потенційний посередник

Зустріч Трампа та Феофіла ІІІ у Білому домі тривала близько 40 хвилин. Під час розмови сторони обговорили можливість залучення єрусалимського патріарха до створення каналу діалогу між Києвом та Москвою.

Як зазначають джерела, у Вашингтоні вважають, що єрусалимський патріарх користується авторитетом серед православних церков та може підтримувати контакти з обома сторонами конфлікту. Водночас його кандидатура викликає суперечки через давні зв'язки з Російською православною церквою та його позицію щодо українського православ'я.

Феофіл ІІІ досі не визнав автокефалію Православної церкви України, яка була надана Вселенським патріархатом у 2019 році. Більше того, патріарх раніше виступав проти створення ПЦУ та неодноразово підтримував позиції, близькі до Російської православної церкви.

За даними Ynet, у червні Феофіл ІІІ також планує зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Джерела видання стверджують, що саме ця обставина робить його потенційно зручним комунікатором для обох сторін.

В оточенні патріарха вважають, що Трамп зацікавлений у досягненні відчутного прогресу щонайменше на одному з головних напрямків міжнародної політики. Співрозмовники видання не виключають, що просування переговорного процесу щодо України могло б зміцнити позиції американського президента й на інших зовнішньополітичних треках.

Почесна відзнака для президента США

Під час зустрічі в Білому домі Феофіл ІІІ нагородив Трампа почесним званням «Носій Великого Хреста» Ордена Хрестоносців Гробу Господнього. Ця нагорода є однією з найвищих відзнак Грецького православного патріархату Єрусалима.

Давні контакти з Москвою та критика України

Водночас особа самого патріарха вже неодноразово ставала предметом дискусій у західних медіа. Зокрема, видання Times of Israel раніше писало, що Феофіл ІІІ протягом багатьох років підтримує тісні контакти з Російською православною церквою та користується підтримкою Москви, зокрема й в економічних питаннях.

За даними видання, патріарх регулярно відвідував Росію та активно спілкувався з представниками РПЦ. Також повідомлялося про його контакти з російським архімандритом Вассіаном, якому раніше забороняли в'їзд до Північної Македонії через підозри у підривній діяльності, а з Болгарії вислали після скандалу навколо втручання у питання національної безпеки.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Феофіл ІІІ неодноразово виступав із заявами про нібито утиски православ'я в Україні та захищав позиції Російської православної церкви.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні підтвердили подальшу підтримку України. У спільній заяві лідери наголосили на необхідності гарантій безпеки для Києва, збереженні заморожених російських активів до завершення агресії та продовженні військової допомоги українській армії.