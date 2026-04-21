Пентагон посилив фінансування дронів до рекордного рівня

Пентагон зробив ставку на дешеві дрони у новому бюджеті

США заклали $75 млрд на безпілотники і боротьбу з ними після уроків воєн на Близькому Сході

Міністерство війни США планує різко збільшити витрати на безпілотні системи, заклавши десятки мільярдів доларів у найбільшому бюджетному запиті в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

У новому бюджетному запиті Пентагон передбачив близько $75 млрд на розвиток дронів та засобів протидії їм. Це рішення відображає зміну військової стратегії США на тлі сучасних конфліктів.

Значну частину фінансування планують спрямувати на Автономну робочу групу з питань оборони (DAWG), яка працює зі спецпідрозділами та тестує нові системи. Для цього підрозділу передбачено $54,6 млрд – різке зростання порівняно з $225,9 млн у поточному році.

У відомстві наголошують, що основний акцент робиться не на розробці нових технологій, а на закупівлі, модернізації та масштабуванні вже існуючих безпілотних рішень.

Підрозділ DAWG співпрацює з силами спеціальних операцій, які випробовують дрони у реальних бойових умовах і передають виробникам дані для вдосконалення систем.

Різке збільшення фінансування відбувається після того, як сучасні війни, зокрема на Близькому Сході, продемонстрували ефективність дешевих ударних безпілотників. Одноразові дрони стали важливим інструментом ведення бойових дій.

США вже почали використовувати подібні системи, розгортаючи підрозділи з недорогими ударними безпілотниками, створеними за принципами, які раніше активно застосовував Іран.

Окрім цього, Пентагон інвестує у розвиток роїв дронів із використанням штучного інтелекту. До цих проєктів залучають провідні технологічні компанії.

Остаточне рішення щодо виділення коштів має ухвалити Конгрес США, оскільки частина фінансування передбачена у межах окремого бюджетного пакета.

Нагадаємо, що міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що американська армія відправила на Близький Схід 10 тис. безпілотників-перехоплювачів, розроблених в Україні. Мета – відбиття іранських атак без використання дорогих засобів протиракетної оборони.