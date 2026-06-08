Литовський суд виніс вирок чоловіку, який напав на велосипедиста через проукраїнську символіку

Суд визнав чоловіка винним у пошкодженні майна та заподіянні легких тілесних ушкоджень

Громадянин Литви вимагав, щоб велосипедист зняв футболку з українською символікою

Вільнюський окружний суд виніс остаточний вирок 36-річному Янасу Якштасу, який вчинив напад на велосипедиста через його публічну підтримку України. Зловмисника засудили до 15 місяців обмеження волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Повідомляється, що сам інцидент стався ввечері 27 березня 2025 року в Шірвінтоському районі. Якштас на власному автомобілі наздогнав велосипедиста та в грубій формі зажадав, щоб той зняв футболку з українською символікою.

Після відмови водій підрізав двоколісний транспорт, потерпілий впав на узбіччя. Нападник підбіг до чоловіка, повалив його на землю, намагався силою зірвати одяг та розбив мобільний телефон, коли велосипедист намагався викликати допомогу.

Судовий вирок та покарання

Суд визнав Янаса Якштаса винним у пошкодженні майна та заподіянні легких тілесних ушкоджень. Головною обтяжувальною обставиною визнано мотив ненависті до людей, які публічно підтримують Україну.

Згідно з вироком від 12 травня, який уже набув чинності, засуджений зобов'язаний:

Відпрацювати термін обмеження волі, залишаючись працевлаштованим (або перебувати на обліку в центрі зайнятості).

Пройти обов'язкову психологічну програму щодо подолання агресивної поведінки.

Виплатити грошову компенсацію потерпілому за завдані збитки та травми.

Повністю відшкодувати державному фонду медичного страхування кошти, витрачені на лікування велосипедиста.

«Главком» писав, що у США випустили срібні інвестиційні монети (номіналом 1 долар) з українською символікою. На реверсах обох монет зображена жінка, яка втілює образ Свободи.