Міноборони протестувало нове покоління FPV-дронів

Під час тестування безпілотники уражали цілі на відстані до 25 км, ефективно працюючи навіть в умовах дії різних засобів РЕБ

Міністерство оборони разом із Brave1 протестувало на полігоні нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника відомства Михайла Федорова.

За словами міністра, під час випробувань дрони долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Федоров наголосив, що частина рішень повністю виконала всі завдання в умовах, максимально наближених до бойових.

Оборонне відомство провело випробування нового типу FPV-дрона

«Наше завдання – максимально швидко масштабувати ці технології у війську й забезпечити прискорене постачання, щоб підрозділи отримували ефективні інструменти одразу після підтвердження результату», – каже він.

Як зазначив глава Міноборони, для цього було спрощено кодифікацію, щоб скоротити шлях від розробки до фронту, а також змінено підхід до формування потреб.

Під час випробувань дрони долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів радіоелектронної боротьби

«Для кожного класу БпЛА формуємо окрему методику тестування. До випробувань залучаємо всіх виробників, чиї рішення ще не контрактує держава. Якщо дрон підтверджує ефективність у бойових умовах – одразу запускаємо процес контрактування й масштабування. Саме за такою моделлю відбулося тестування нового типу FPV», – додав урядовець.

Нагадаємо, Міністерство оборони продовжує системно нарощувати постачання дронів-перехоплювачів для посилення захисту неба. З початку 2026 року за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ військо отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь 2025 рік.

До слова, президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову та Генеральному штабу ЗСУ значно збільшити обсяги виробництва наземних роботизованих комплексів (НРК) – до 50 тис. одиниць цьогоріч.

Як повідомлялося, Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. Планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони.