Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Міноборони протестувало нове покоління FPV-дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони розробляє окремі методики випробувань для кожного класу БпЛА
фото: Михайло Федоров

Під час тестування безпілотники уражали цілі на відстані до 25 км, ефективно працюючи навіть в умовах дії різних засобів РЕБ

Міністерство оборони разом із Brave1 протестувало на полігоні нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника відомства Михайла Федорова.

За словами міністра, під час випробувань дрони долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Федоров наголосив, що частина рішень повністю виконала всі завдання в умовах, максимально наближених до бойових.

«Наше завдання – максимально швидко масштабувати ці технології у війську й забезпечити прискорене постачання, щоб підрозділи отримували ефективні інструменти одразу після підтвердження результату», – каже він.

Як зазначив глава Міноборони, для цього було спрощено кодифікацію, щоб скоротити шлях від розробки до фронту, а також змінено підхід до формування потреб.

Під час випробувань дрони долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів радіоелектронної боротьби
«Для кожного класу БпЛА формуємо окрему методику тестування. До випробувань залучаємо всіх виробників, чиї рішення ще не контрактує держава. Якщо дрон підтверджує ефективність у бойових умовах – одразу запускаємо процес контрактування й масштабування. Саме за такою моделлю відбулося тестування нового типу FPV», – додав урядовець.

Нагадаємо, Міністерство оборони продовжує системно нарощувати постачання дронів-перехоплювачів для посилення захисту неба. З початку 2026 року за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ військо отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь 2025 рік.

До слова, президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову та Генеральному штабу ЗСУ значно збільшити обсяги виробництва наземних роботизованих комплексів (НРК) – до 50 тис. одиниць цьогоріч.

Як повідомлялося, Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. Планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони.

Теги: безпілотник Міноборони Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Девайси

Міноборони протестувало нове покоління FPV-дронів
Сили оборони за чотири місяці отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за 2025 рік
Президент повідомив, скільки наземних роботизованих комплексів має виробляти Україна в рік
Поставки тайванських дронів до Європи рекордно зросли через війну в Україні
Москва у вогні: гра Metro 2039 випустила трейлер про війну в Україні (відео)
Дрон «Швідун»: характеристики одного з найефективніших перехоплювачів «шахедів»

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua