Латвія заблокувала Wildberries та ще сім російських сайтів через загрозу нацбезпеці

Рига вважає, що ці ресурси формують позитивне ставлення до Росії та можуть впливати на інформаційний простір країни

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ до восьми російських інтернет-ресурсів, серед яких маркетплейс Wildberries, книжкові та спортивні портали. Про це повідомляє Delfi, пише «Главком».

До переліку заблокованих ресурсів увійшли маркетплейс Wildberries, видання «РБК Компанії», книжковий магазин «Лабіринт», видавництво АСТ, книжковий сервіс LiveLib, а також спортивні сайти «Чемпіонат» і «Советский спорт» та новинний портал V1 із Волгограда.

Зазначені ресурси становлять загрозу національній безпеці Латвії, оскільки «формують позитивне ставлення до Росії». Окремо латвійський регулятор звернув увагу на те, що на платформі Wildberries доступні товари з російською символікою.

Рішення може бути оскаржене протягом місяця.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Латвія регулярно обмежує доступ до російських медіа та онлайн-ресурсів. Упродовж 2025-2026 років у країні вже заблокували десятки сайтів, серед яких пропагандистські портали, військові ресурси та регіональні російські видання.

Нагадаємо, Служба державної безпеки Латвії затримала щонайменше трьох осіб, пов’язаних з угрупованням «Антифашисти Прибалтики». Йому приписують створення мережі інформаторів, які протягом тривалого часу передавали російським спецслужбам дані про пересування військової техніки, українців та прихильників України в Латвії.