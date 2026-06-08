«Доки не прийшов Трамп, все працювало». Українка пояснила, як США виганяють мігрантів із країни

Після перемоги Трампа на виборах Ілон Маск втілив обіцяне Трампом суттєве скорочення державних органів

Через різку зміну міграційної політики у Сполучених Штатах Америки українські біженці масово стикаються із жорсткими бюрократичними перешкодами, скасуванням автоматичного продовження статусів та суттєвим подорожчанням документів. Про поточну соціальну ситуацію у Сполучених Штатах в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня співробітниця видання Тетяна Котенко, яка прожила там чотири роки.

Після початку повномасштабної війни Тетяна разом з чоловіком виїхала до США: обидвоє успішно працевлаштувалися, облаштували побут. Однак через чотири роки були вимушені перебиратися до Європи. А все через нові правила американської адміністрації.

За словами Тетяни Котенко, ситуація з оформленням документів кардинально змінилася після президентських виборів у США. На практиці це відобразилося на роботі профільних відомств.

«Після перемоги Трампа на виборах Ілон Маск втілив обіцяне Трампом суттєве скорочення державних органів. USCIS дуже сильно скоротили. Тому працівники, які лишилися, фізично не в змозі вчасно обробляти усі заявки», – пояснює українка.

USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) – Служба громадянства та імміграції США. Це державне агентство відповідає за розгляд усіх питань, пов'язаних з імміграцією, наданням притулку, дозволами на роботу та отриманням американського громадянства.

Тетяна додає, що раніше міграційні процедури були значно простішими та передбачуванішими. Головною проблемою для багатьох українців стало скасування автоматичного продовження захищених статусів, а також тривале очікування на рішення міграційних служб.

«Parole ми отримали у 2024 році, терміном на два роки. Ми його не продовжували – натомість подалися на продовження нашого Temporary Status Protection (TSР) у січні 2025-го року і досі його не отримали», – ділиться власним досвідом Тетяна.

Ситуація ускладнилася для тих, хто розраховував на діючі раніше норми, які дозволяли легально перебувати в країні під час розгляду документів: «Тут хочу уточнити: ті, хто вже не вперше подається на TSР, ще три роки тому мали право на проживання і роботу без оновленого статусу 540 днів, тобто 18 місяців. До того ж, статус продовжувався автоматично. Відтепер автоматичного продовження статусу немає».

Окрім скасування автоматичних процедур, адміністрація США суттєво підвищила фінансове навантаження на іноземців, які намагаються легалізуватися або отримати право на роботу. Ціни на обов'язкові дозволи постійно зростають.

«Ба більше: вартість всіх цих дозволів зросла. Коли ми тільки прилетіли, дозвіл на роботу на одну людину коштував $425, потім піднявся до $475, а зараз $525. Найбільше піднялися ціни на Parole», – зауважує Тетяна Котенко.

Пароль (Humanitarian Parole «Гуманітарний Пароль»/Re-parole «Повторний Гуманітарний Пароль») – це тимчасовий дозвіл на перебування, який надається у зв'язку з невідкладною надзвичайною ситуацією або невідкладними гуманітарними причинами особам, які б не мали права на в'їзд до Сполучених Штатів. Тимчасовий захист (Temporary Protection, або TPS) – це спеціальний імміграційний статус. Його США надає громадянам інших країн, що не можуть безпечно повернутися додому через надзвичайні обставини: війну, стихійне лихо чи екологічну катастрофу. Він розроблений як альтернатива довготривалій процедурі надання притулку. Основні переваги цього статусу: Легальне перебування – право на проживання в країні протягом дії програми.

Дозвіл на роботу – можливість офіційно працевлаштуватися без додаткових тривалих перевірок.

Дозвіл на роботу – можливість офіційно працевлаштуватися без додаткових тривалих перевірок. Соціальний захист – доступ до медичного обслуговування, освіти (для дітей) та соціальних виплат.

Через неможливість вчасно оновити документи та фінансовий тиск, родина прийняла рішення змінити країну проживання та переїхати до Європи, де умови для адаптації українців наразі залишаються більш стабільними.

«Главком» писав, що під час візиту до Шотландії президент США Дональд Трамп заявив, що імміграція «вбиває Європу». Відповідаючи на запитання журналіста, він сказав: «Щодо імміграції – вам краще взятися за розум. Інакше у вас більше не буде Європи. Ви маєте зупинити це жахливе вторгнення, яке зараз відбувається в Європі. Деякі лідери цьому не дозволили статися, і вони не отримують належного визнання». Американський президент не уточнив, кого саме має на увазі, зазначивши, що не хоче «засоромити інших».