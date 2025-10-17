Українські медикині врятували чоловіка після ДТП у Лондоні

Троє бойових медикинь Третього армійського корпусу їхали на таксі, коли стали свідками аварії, зупинили авто та одразу кинулися надавати допомогу потерпілому

Троє бойових медикинь Третього армійського корпусу, Софія, Мівіна та Ребека, під час відпустки у Лондоні врятували життя чоловіку, який постраждав у дорожньо-транспортній пригоді, передає «Главком».

Як зазначається у дописі Третього армійського корпусу, медикині їхали на таксі, коли стали свідками аварії. Не вагаючись, вони зупинили авто та кинулися на допомогу постраждалому: зупинили кровотечу, наклали пов’язку та контролювали життєві показники до прибуття швидкої допомоги.

За попередніми даними, чоловік зазнав серйозних травм унаслідок ДТП, однак завдяки оперативним діям українських медикинь його вдалося стабілізувати ще до транспортування в лікарню.

фото: Третій армійський корпус

Відомо, що українки прибули у Лондон на презентацію біографічного фільму в рамках проєкту «ВАРТА».

Як повідомлялося, команда медиків 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України взяла участь у найбільшій європейській конференції з військової медицини Combat Medical Care Conference 2025 у Німеччині. На заході, який зібрав понад 1400 експертів із 44 країн, українські медики поділилися своїм унікальним досвідом.

Найвищого визнання отримав бойовий медик Володимир Риженко (позивний «Спрайт»), якого нагородили премією «Найкращий європейський медик року» у категорії «Військова медицина».

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення підвищити заробітну плату для медиків, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій.

«Підвищуємо зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян», – йдеться у повідомленні премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.