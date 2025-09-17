Головна Скотч Шоу-біз
Періс Гілтон розповіла про незвичайну кімнату у своєму маєтку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Гілтон і її донька обирають стильний одяг та окуляри
Instagram/Paris Hilton

Періс Гілтон розповіла, що в неї є «ціла кімната» для розміщення колекції сонцезахисних окулярів

Американська акторка та співачка Періс Гілтон зробила кімнату для окулярів у заміському будинку. Як пише «Главком», про це повідомляє Realtor.

«У мене ціла кімната для окулярів, і на кожній стіні – голографічні полиці. Там близько 10 тис. пар», – розповіла Гілтон. Зірка додала, що в особняку є спа-зона, де вона щодня використовує LED-ліжко з червоним світлом, кріокамеру та іншу техніку з косметології.

Зірка має величезну колекію окулярів
Зірка має величезну колекію окулярів

Періс Гілтон вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума у ​​листопаді 2021 року. У січні 2023-го актриса оголосила в особистому блозі, що у них народився син Фенікс від сурогатної матері. У листопаді цього року у пари з'явилася дочка Лондон.

Нагадаємо, американська акторка, фотомодель Періс Гілтон втратила будинок через пожежі в Лос-Анджелесі. 43-річна Гілтон розповіла, що спостерігала по телевізору, як її будинок горить дотла. 

