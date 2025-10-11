Головна Країна Здоров'я
На Дніпропетровщині чоловік 467 разів за три дні викликав «швидку»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Дніпропетровщині чоловік 467 разів за три дні викликав «швидку»
Чоловік, який намагався викликати «швидку» через вигорання, залишив скаргу на Урядовій гарячій лінії
Телефонувати до служби екстреної допомоги чоловіку «порадили» лікарі первинної ланки

На Дніпропетровщині чоловік 467 разів за три дні зателефонував на «103» через емоційне виснаження. Він скаржився на біль в очах і те, що йому важко ходити і говорити. Як інформує «Главком», про ситуацію розповів директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко на своїй сторінці у Facebook. Він зауважив, що семеро таких людей, телефонуючи водночас, змогли б паралізувати роботу всієї диспетчерської, розрахованої на 3,5 мільйона мешканців області.

Шевченко також додав, що телефонувати до служби екстреної допомоги чоловіку «порадили» лікарі первинної ланки, до яких той звертався раніше.

Насамкінець чоловік, який намагався викликати «швидку» через вигорання, залишив скаргу на Урядовій гарячій лінії.

Зазначимо, що за свідомо неправдивий виклик спеціальних служб (стаття 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення) передбачений штраф від 850 грн до 3400 грн.

Раніше у Києві жінка протестувала «швидку» на швидкість. Вона подзвонила на спецлінію 112 та повідомила, що їй стало зле в одному з торгових центрів Солом'янського району Києва. На місце оперативно приїхали медики, де виявили жінку, яка пояснила, що допомоги не потребує.

Нагадаємо, уряд вніс відповідні зміни до Порядку функціонування госпітальних округів і кластерів та встановлення їхніх меж. Міністерство запевняє, що це тільки покращить лікування українців. Відтепер швидка має везти пацієнтів у визначені медзаклади, де є все необхідне для лікування конкретного діагнозу. Тому МОЗ хоче контролювати, щоб швидка везла пацієнтів туди, куди треба. Завдяки новим маршрутам транспортування пацієнтів екстреною допомогою, до логістики включено не лише комунальні лікарні, але й державні заклади охорони здоров’я, затверджені МОЗ. Це означає, що пацієнти з критичними станами, як-от інсульти, інфаркти чи важкі травми, доставлятимуться до профільних лікарень швидше.  

