Зарплати медиків у зоні бойових дій зростуть – Свириденко

Свириденко: Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей

Уряд ухвалив рішення підвищити заробітну плату для медиків, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Підвищуємо зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян», – йдеться у повідомленні.

Для тих, хто працює в зонах бойових дій:

лікарі – 40 тис. грн;

середній медперсонал – 27 тис. грн;

молодший медперсонал – 18 тис. грн.

У зонах можливих бойових дій – 28/18/9 тис. грн відповідно.

«Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей», – додала Свириденко.

Нагадаємо, що у 2026 році в Україні заплановано значне підвищення зарплат педагогічних працівників – на 50 % від поточного рівня. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, зростання буде поетапним: 30 % з 1 січня та ще 20 % з 1 вересня.