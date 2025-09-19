Головна Країна Події в Україні
Воїну з «Азовсталі», який три роки пробув у полоні, хірурги видалили кулю з серця

glavcom.ua
Воїну з «Азовсталі», який три роки пробув у полоні, хірурги видалили кулю з серця
Лікарі Інституту серця успішно видалили кулю з серця захисника Маріуполя після трьох років у полоні
фото: Борис Тодуров

Боєць пережив російський полон і три роки жив із кулею в серці. Після обміну лікарі Інституту серця успішно провели операцію

Український військовий, який обороняв «Азовсталь» у Маріуполі та три роки перебував у російському полоні, дивом вижив із кулею в серці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директора Інституту серця МОЗ України Бориса Тодурова.

За словами Тодурова, боєць отримав поранення під час боїв за Маріуполь, після чого опинився в російському полоні.

Два місяці тому його повернули додому, а тепер лікарі видалили небезпечний уламок. «Три роки він був із цією кулею, прожив. На щастя, вона нічого не пошкодила, зараз ми її видалили, пощастило хлопцю», – наголосив Тодуров. Медик підкреслив, що пацієнт дивом вижив, адже куля у серці могла будь-якої миті спричинити фатальні наслідки.

Раніше "Главком" розповідав, як російський снайпер поранив батька та сина однією кулею. Віктор Обертос розповів, що на одній із їхніх позицій снайпер поранив бійця. Поранення було тяжким: пробита грудна клітка та ушкоджені важливі органи, але хлопець залишався живим.

«Ми попадали. Буквально коли впали, вже тільки потім почули постріл, бо снайпер сидів дуже близько. Нас затягли назад і перев’язали ті хлопці, що там ще залишалися», – каже Віктор. Попри власні поранення, Віктор разом із сином, тягнули бійця. Та, на жаль, дорогою він помер.

 

 

Теги: Борис Тодуров поранення медик

