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Медика «Азову» визнано найкращим військовим медиком Європи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Медика «Азову» визнано найкращим військовим медиком Європи
Цю відзнаку він здобув за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року
фото: Азов

Медик «Азову» Володимир Риженко став «Найкращим військовим медиком Європи»

Команда медиків 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України взяла участь у найбільшій європейській конференції з військової медицини Combat Medical Care Conference 2025 у Німеччині. На заході, який зібрав понад 1400 експертів із 44 країн, українські медики поділилися своїм унікальним досвідом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Азов.

Найвищого визнання отримав бойовий медик Володимир Риженко (позивний «Спрайт»), якого нагородили премією «Найкращий європейський медик року» у категорії «Військова медицина».

Медика «Азову» визнано найкращим військовим медиком Європи фото 1
фото: Азов

Цю відзнаку він здобув за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року, коли йому вдалося врятувати життя бійця, зробивши переливання донорської крові, скинутої з дрона. Ця операція була виконана в екстремальних бойових умовах. Разом із нагородою друг «Спрайт» отримав меч, який символізує силу, гідність і відвагу.

Під час виступу Володимир Риженко подякував побратимам, які допомогли реалізувати цю рятівну операцію.

Представники бригади також представили різні напрацювання. Старший лейтенант Сергій Ротчук (позивний «Джедай») презентував інноваційні підходи до медичної логістики на полі бою. А Ольга Тагірова (позивний «Крава») розповіла про виклики надання допомоги поза межами «золотої години» та про важливість постійної підготовки особового складу.

Нагадаємо, у колонії в Оленівці були дуже складні умови для перебування українських військових. Байраки були дуже переповнені, а нормальної води не було. Про це в інтерв’ю Раміні розповів військових бригади «Азов» Владислав «Білий» Андріанов, передає «Главком».

«Вода була тільки технічною, привезена з якоїсь водойми пожежними машинами. Без нормального харчування – в нас люди непритомніли просто на перевірках. Щодня було по дві перевірки, де ми повинні були вишикуватися і стояти, чекати, поки нас порахують. Щодня хтось просто отак стоячи на місці, втрачав свідомість від того, що було повне виснаження після трьох місяців боїв в Маріуполі. Й від нестачі поживних елементів з їжі в самій Оленівці, бо годували дуже погано», – розповів він.

Теракт в Оленівці Андріанов назвав одним реченням: «Нас просто цинічно підірвали уві сні».

Хлопець розповів, що у байраці зібрали близько 200 людей.

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Теги: Азов Європа Україна

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