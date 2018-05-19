Український хлопчик на день став мером канадського міста

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Фото з Twitter Брайана Боумана «Дитячий мер» Назар Вижниця «на роботі»

Хлопчик упродовж дня проводив час поряд із чинним мером і здійснював з ним робочі поїздки

У Канаді 12-річного українця Назара Вижницю на один день обрали «дитячим мером» Вінніпега - центру провінції Манітоба. Вижниця упродовж дня проводив час поряд із чинним мером і здійснював з ним робочі поїздки.

Про це повідомляється на офіційному сайті міського голови Вінніпега Брайана Боумана.

Боуман навесні запропонував ініціативу, в рамках якої будь-яка дитина у віці від 8 до 12 років могла на один робочий день зайняти посаду «дитячого мера» міста.

Ідея спрямована на підвищення розуміння муніципального управління серед дітей та підлітків.

Понад 250 дітей подали заявки, виявивши бажання стати «дитячим мером» Вінніпега і допомагати Боуману. Найцікавіші заявки були розглянуті зовнішньою суддівською колегією, до якої входили лідери спільноти.

Enjoyed spending the day on Tuesday w/ Winnipeg’s 1st ever #KidMayor, Nazar Viznytsya. Given Nazar’s interest in public safety pleased to introduce him to women & men of our @wpgpolice. Thank you Chief Smyth for your kindness & hospitality. pic.twitter.com/gMh4Ra76EC — Mayor Brian Bowman (@Mayor_Bowman) 17 травня 2018 р.

У підсумку український хлопець став одним з двох дітей, яких у трійку лідерів включили одразу кілька суддів. Назар Вижниця запропонував підвищити громадську безпеку в центрі міста, збільшивши кількість вуличного освітлення.

Заступницею Вижниці стала дівчинка Габі Вагнер, яка посіла друге місце на думку суддів.

Як переможець, Назар приєднався до мера Боумана на один повний день, який охоплював, крім інших зустрічей і обов’язків, відвідування засідання Комітету з політичних питань, на якому у Вижниці була можливість представити членам комітету ідеї удосконалення Вінніпега.

Джерело: Громадське