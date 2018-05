Український хлопчик на день став мером канадського міста

Хлопчик упродовж дня проводив час поряд із чинним мером і здійснював з ним робочі поїздки

У Канаді 12-річного українця Назара Вижницю на один день обрали «дитячим мером» Вінніпега - центру провінції Манітоба. Вижниця упродовж дня проводив час поряд із чинним мером і здійснював з ним робочі поїздки.

Про це повідомляється на офіційному сайті міського голови Вінніпега Брайана Боумана.

Боуман навесні запропонував ініціативу, в рамках якої будь-яка дитина у віці від 8 до 12 років могла на один робочий день зайняти посаду «дитячого мера» міста.

Ідея спрямована на підвищення розуміння муніципального управління серед дітей та підлітків.

Понад 250 дітей подали заявки, виявивши бажання стати «дитячим мером» Вінніпега і допомагати Боуману. Найцікавіші заявки були розглянуті зовнішньою суддівською колегією, до якої входили лідери спільноти.

Enjoyed spending the day on Tuesday w/ Winnipeg’s 1st ever #KidMayor, Nazar Viznytsya. Given Nazar’s interest in public safety pleased to introduce him to women & men of our @wpgpolice. Thank you Chief Smyth for your kindness & hospitality. pic.twitter.com/gMh4Ra76EC