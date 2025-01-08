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Зеленський призначив нового посла у Республіці Мозамбік

Ірина Бура
glavcom.ua
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Зеленський призначив нового посла у Республіці Мозамбік
Зеленський призначив Троненка Ростислава Володимировича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Мозамбік
фото з відкритих джерел

Любов Абравітову звільнено з посади посла України в Республіці Мозамбік

Президент України Володимир Зеленський призначив Ростислава Троненка надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Мозамбік. Відповідний указ №19/2025 оприлюдненний на сайті Офісу Президента.

«Призначити Троненка Ростислава Володимировича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Мозамбік», – зазначається у документі.

Указом №18/2025 з цієї посади було звільнено Любов Абравітову.

«Звільнити надзвичайного і повноважного посла України в Південно-Африканській Республіці Абравітову Любов Олександрівну з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Мозамбік за сумісництвом», – ідеться у документі.

Нагадаємо, 8 січня президент Володимир Зеленський вивів Ігоря Черкаського зі складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №20/2025 оприлюднений на сайті глави держави.

До слова, Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної  безпеки і оборони України Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. 

Також очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. 

Окрім того, Зеленський призначив Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Про це йдеться в указі президента України №881/2024 від 26 грудня 2024 року, оприлюдненому на сайті глави держави. 

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Теги: посол посольство Володимир Зеленський президент

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