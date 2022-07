«Український шлях». Міська рада Нью-Йорка потролила росіян

Міська влада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування перехрестя проспектів Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню у Брукліні на Український шлях. Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Згідно із законопроектом, також буде перейменовано Вудсайд-авеню між 76-ю та 79-ю вулицями в Квінсі – на Маленький Таїланд, оскільки район добре відомий у всьому місті завдяки великій кількості тайських ресторанів та інших підприємств. Також рада схвалила перейменування Макдональда і Черча в Брукліні на Маленьку Бангладеш.

Загалом законопроект торкнувся 78 магістралей та громадських місць по всьому місту. Він буде відправлений меру Еріку Адамсу для остаточного затвердження.

