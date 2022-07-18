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    Соціум

    «Український шлях». Міська рада Нью-Йорка потролила росіян

    У Нью-Йорку з'явиться Український шлях - «Український шлях». Міська рада Нью-Йорка потролила росіян
    У Нью-Йорку з'явиться Український шлях
    фото ілюстративне

    Брайтон-Біч та Коні-Айленд перейменують

    Міська влада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування перехрестя проспектів Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню у Брукліні на Український шлях. Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

    Згідно із законопроектом, також буде перейменовано Вудсайд-авеню між 76-ю та 79-ю вулицями в Квінсі – на Маленький Таїланд, оскільки район добре відомий у всьому місті завдяки великій кількості тайських ресторанів та інших підприємств. Також рада схвалила перейменування Макдональда і Черча в Брукліні на Маленьку Бангладеш.

    Загалом законопроект торкнувся 78 магістралей та громадських місць по всьому місту. Він буде відправлений меру Еріку Адамсу для остаточного затвердження.

    Зазначимо, що на Брайтон-Біч-авеню (район на півдні Брукліна) мешкає чимало колишніх громадян Радянського Союзу, зокрема Росії.

    Раніше повідомлялося, що з ініціативи руху Stand with Ukraine станцію підземки Europe у Парижі тимчасово перейменували на Europe-Ukraine.

    Теги: США Нью-Йорк Сергій Кислиця
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    «Український шлях». Міська рада Нью-Йорка потролила росіян