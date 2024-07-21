Вбивство Фаріон. Проміжкові політичні підсумки
«Це ще раз показало, що росіяни не розуміють українців взагалі»
Проросійському населенню все одно.
Україноцентричні розділилися на тих, хто мовчить, бо не готовий до глорифікації Фаріон і тих, хто в усьому звинувачує росіян під слоганом «вони стріляли не в неї, а в українську мову».
Ставка росіян, а судячи з усього, за цим стоять вони, була примітивна: обʼєднати населення проти влади і спробувати створити срач під слоганом «погана була Фаріон чи хороша».
Але це ще раз показало, що росіяни не розуміють українців взагалі.
Адже ця історія обʼєднала всіх (і тих, хто мовчить, і тих хто пише) проти росіян. І всі суперечки про роль Фаріон в новітній історії залишилися на кухнях.
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