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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Вбивство Фаріон. Проміжкові політичні підсумки

glavcom.ua
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На місце вбивства Ірини Фаріон небайдужі громадяни несуть квіти та лампади
фото: Sofiya Semchyshyn/Facebook

«Це ще раз показало, що росіяни не розуміють українців взагалі»

Проросійському населенню все одно.

Україноцентричні розділилися на тих, хто мовчить, бо не готовий до глорифікації Фаріон і тих, хто в усьому звинувачує росіян під слоганом «вони стріляли не в неї, а в українську мову».

Ставка росіян, а судячи з усього, за цим стоять вони, була примітивна: обʼєднати населення проти влади і спробувати створити срач під слоганом «погана була Фаріон чи хороша».

Але це ще раз показало, що росіяни не розуміють українців взагалі.

Адже ця історія обʼєднала всіх (і тих, хто мовчить, і тих хто пише) проти росіян. І всі суперечки про роль Фаріон в новітній історії залишилися на кухнях.

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Джерело
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Теги: росіяни українці Ірина Фаріон вбивство

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