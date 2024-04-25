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Українцям у Швейцарії стає складніше отримати статус біженця

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українцям у Швейцарії стає складніше отримати статус біженця
Швейцарія максимально повільно розглядає заявки від українців
фото із відкритих джерел

Терміни і процедури для розгляду заявки на отримання статусу біженця у Швейцарії стають дедалі довшими 

Швейцарія почала ретельніше перевіряти право громадян України на отримання статусу біженця (S). Посадовці фіксують збільшення кількості тих осіб, які використовують фальшиві або незаконно отримані українські паспорти. Про це пише видання SRF.

У Швейцарії українські біженці, які хочуть отримати статус біженця (S), мають великі проблеми через сповільнення процесу розгляду заяв у 2024 році. Так, відмову в наданні статусу захисту отримав кожен п'ятий український претендент. 

«Статус S мав на меті допомогти біженцям швидко та небюрократично отримати дозвіл на тривале перебування у країні. Але процедури стають дедалі довшими та складнішими», – зазначає видання.

На початок 2023 року схвалено близько 97% заявок. Їх ухвалювали в середньому протягом двох тижнів. Однак у поточному році ситуація змінилася, і тривалість процедури розгляду заявок збільшилася в рази. А у Державному секретаріату з питань міграції (SEM) накопичується все більше неопрацьованих заяв.

У січні 2024 року кількість відмов у наданні притулку значно зросла. Згідно з даними за цей місяць, кожне третє рішення, ухвалене міграційними службами, було негативним. Протягом першого кварталу року лише 80% заяв про надання притулку були задоволені. Це свідчить про те, що кожен п'ятий біженець з України, який претендує на статус S у Швейцарії, отримав відмову від міграційних органів.

За словами представника SEM Магдалени Раст, це пов’язано з тим, що на отримання статусу S претендує все більше заявників, які вже отримали статус захисту в інших країнах. «Тому ці люди більше не отримають статус захисту в Швейцарії», – зазначила вона. З осені минулого року Швейцарія все частіше відхиляє заявки на захист.

Журналісти SRF підкреслили, що вони фіксували випадки, коли для отримання посвідки на проживання у Швейцарії використовуються фальшиві або незаконно отримані українські паспорти. Це відкриття викликало занепокоєння, що особи, які шукають захисту в цій країні, не всі можуть мати на нього право.

Наразі процес розгляду документів за заявами про надання захисту в SEM збільшився майже до трьох місяців. Це призвело до різкого зростання кількості нерозглянутих справ, яка зараз становить 6 376. Цей показник практично відповідає числу справ на початку 2022 року. Для вирішення цієї проблеми 38 співробітників наразі працюють над опрацюванням цих заяв.

«Кількість справ, що очікують на розгляд, велика», – каже Магдалена Раст. Для їх скорочення працюють 38 співробітників, і їх кількість планується збільшити до літа цього року. 

Нагадаємо, населення Швейцарії у 2023 році зростало найшвидшими темпами за останні 60 років завдяки рекордній імміграції, в тому числі тисяч людей з охопленої війною України. Про це пише Reuters із посиланням на попередні дані Федерального статистичного управління Швейцарії.

Зазначається, що до кінця 2023 року постійне населення країни збільшилося на 145,4 тис. осіб до більш ніж 8,96 млн, тобто на 1,6%. Без українців приріст становив би 1%. За даними управління, це означає, що приріст населення був більшим, ніж з початку 1960-х років.

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Теги: Швейцарія населення біженці українці

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