Росія знайшла спосіб збільшити населення в країні: потрібні мігранти з Африки

На думку аналітиків Державної корпорації розвитку РФ, російській владі слід стимулювати приплив мігрантів з Африки та Латинської Америки

При збереженні чинних тенденцій, чисельність населення Росії до 2050 року скоротиться на 6% (на 8,7 млн осіб)

Російські експерти запропонували уряду завезти мігрантів з Африки та Латинської Америки, щоб збільшити населення держави. Про це повідомляє The Moscow Times.

Російська влада планує збільшити населення Росії до 160,2 млн осіб до 2050 року. Проте реалізувати такий приріст населення допоможе лише підтримання трудової та освітньої міграції з країн Африки та Латинської Америки. Саме з такою пропозицією виступили економісти Інституту досліджень та експертизи ВЕБ – Державної корпорації розвитку.

Згідно з розрахунками дослідників, при збереженні чинних тенденцій, чисельність населення Росії до 2050 року скоротиться на 6% (на 8,7 млн осіб) в порівнянні з початком 2023-го – до 137,9 млн.

Сумарний коефіцієнт народжуваності, або середня кількість дітей на одну жінку досягне 1,66–1,69, але лише переважно за рахунок високої народжуваності в сім'ях мігрантів. При цьому для природного відтворення населення коефіцієнт має становити 2,1 або ж перевищувати це значення.

Російські економісти вже зазначають, що міграційний ресурс країн ближнього зарубіжжя (країн, які входили до складу СРСР) є обмеженим. Зокрема, через високу конкуренцію за трудових мігрантів з боку країн Азії, наприклад Китаю. Саме тому, на думку аналітиків Державної корпорації розвитку РФ, російській владі слід стимулювати приплив мігрантів з Африки та Латинської Америки.

Нагадаємо, через розпочату війну та мобілізацію Росія набирає некваліфікованих лікарів з Африки у зв'язку з браком персоналу. Медична система продовжує деградувати.

Як зазначається у зведенні, 3 квітня голова Держдуми Росії заявив про нестачу 30 тис. лікарів, причому у районних лікарнях дефіцит становить приблизно 50%. Це більше, ніж 26,5 тисячі у листопаді 2023 року.

Також Росія активно фінансує заходи підтримання серед молоді у країнах центральної Африки – Буркіна-Фасо й Малі, а віднедавна в Нігері, з популярності російського прапора та іншої атрибутики.