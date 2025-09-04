Головна Світ Соціум
«Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин і птахів у потягах

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
В одному купе може подорожувати не більше двох тварин
фото: UAnimals

Перед тим, як затвердити правила, залізничники консультувалися з UAnimals та транспортними експертами країн-партнерів

«Укрзалізниця» опублікувала оновлені правилами подорожей залізницею із домашніми тваринами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Оновленими правилами передбачено, що собаки великих порід зростом вище 45 см в холці тепер можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. Обов’язкові умови для подорожі: квиток для тварини, намордник, повідець, ветеринарний документ. В купе, спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «ріц» (RIC) слід викупити всі місця в купе. В одному купе може подорожувати не більше двох тварин. Для подорожі з собаками великих порід у швидкісних поїздах Інтерсіті+ слід викупити всі місця, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або поруч із ними. В «Укрзалізниці» наголосили, що навіть у випадку викупу всього купе потрібно оформити перевезення собаки, оскільки ведеться облік тварин у поїздах, адже це питання безпеки та відповідальності за перевезення.

Малі тварини мають подорожувати в переносках у стандартному порядку, для них викуп ряду необов'язковий.  Тваринам не можна сидіти на місцях для сидіння та лежати на постільній білизні. Перевезення собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю, службових собак у супроводі службових осіб та собак у супроводі військовослужбовців, не оплачується. Також не обов’язково викупити всі місця в купе, «Люксі» або ряд в Інтерсіті+. Проте, за можливості пасажирам радять все ж викупити місця для комфорту тварини та пасажирів.

У регіональних поїздах (приміські електропоїзди та електропоїзди City Express) собак великих порід (вище ніж 45 см у холці) можна перевозити лише в крайніх тамбурах першого й останнього вагонів під наглядом супроводжуючих. Малі домашні тварини мають перебувати у сумках-переносках, рюкзаках-переносках чи інших ємностях для перевезення зі водонепронекним дном. В одній такій переносці можуть перебувати не більше 2 тварин. Переноски дозволено розміщувати на місцях, призначених для ручної поклажі, на руках у пасажира або під місцями для сидіння. Маленькі тварини: коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці, пацюки, кролі тощо під час поїздки мають перебувати у переносці.

В поїздах Інтерсіті малих тварин слід перевозити в переносках у місцях, призначених для багажу або на руках у пасажира. Для плацкарту діють такі самі правила для малих тварин до 45 см у холці. Проте з більшими тваринами великих порід проїзд заборонений, адже це вагон відкритого планування. 

Дрібних кімнатних тварин та декоративних птахів (не більше двох особин) слід перевозити в ящиках, корзинах, клітках або контейнерах із водонепроникним абсорбуючим дном. Ці контейнери мають займати не більше одного місця ручної поклажі та розміщуються на місцях, призначених для ручної поклажі, на руках у пасажира або під місцями для сидіння. Свійська птиця (кури, індики, гуси, качки, цесарки, перепілки, голуби тощо) допускається до перевезення в регіональних поїздах у спеціальних засобах для переміщення (не більше одного місця ручної поклажі), розміри яких не перевищують розмірів, передбачених для ручної поклажі.

Плата за перевезення живих тварин (собак, котів та птахів) у пасажирських вагонах сплачується за особину чи місце за тарифом на перевезення багажу як за 20 кілограмів. Оформлення перевезення здійснюється за багажною квитанцією. Пасажири зобов’язані слідкувати за безпекою тварини та оточуючих і несуть відповідальність за збереження чистоти та майна у вагоні. У разі виникнення дискомфорту або алергічних реакцій від сусідства з твариною пасажири можуть звернутися до провідників або стюардів й поїзна бригада запропонує інше комфортне місце для подорожі.

В «Укрзалізниці»  наголошують, що це правила виключно для подорожей із тваринами Україною. Перед тим як затвердити правила саме такої редакції, залізничники консультувалися з UAnimals, фахівцями Міністерство розвитку громад та територій України та транспортними експертами країн-партнерів.

Нагадаємо, на тлі скандалів через складнощі та махінації з придбанням квитків на популярні напрямки «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів. В результаті на більшості станцій та у поїздах порушень не виявлено, однак декілька десятків чоловік не допустили до поїздів. 

Укрзалізниця тварини квиток перевезення правила

