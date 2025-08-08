Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» оголосила війну перекупам: у вересні зміняться правила купівлі квитків

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» оголосила війну перекупам: у вересні зміняться правила купівлі квитків
При купівлі квитків потрібна буде ідентифікація через BankID
фото: Слово і діло

Кожен запит до BankID коштує від 3 до 5 грн. Зараз компанія веде перемовини щодо зменшення цих витрат

З вересня «Укрзалізниця» планує змінити правила купівлі квитків. Підприємство планує запустити систему ідентифікації BankID у своєму мобільному застосунку, повідомляє «Главком» з посиланням на коментар ІТ-директора компанії Ернест Клименко виданню LIGA.net.

За його словами, нині технічна інтеграція майже завершена. Ернест Клименко розповів, що наразі в їх застосунку до 5 млн користувачів, й половина з них активно подорожує.

Кожен запит до BankID коштує від 3 до 5 грн. Зараз компанія веде перемовини щодо зменшення цих витрат, зазначив ІТ-директор «Укрзалізниці».

Нагадаємо, на тлі скандалів через складнощі та махінації з придбанням квитків на популярні напрямки «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів. В результаті на більшості станцій та у поїздах порушень не виявлено, однак декілька десятків чоловік не допустили до поїздів. 

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла про зміну формату тестової верифікації особи під час купівлі квитків через застосунок компанії. Зокрема, з 1 серпня верифікація через Дія.Підпис запроваджується лише на три потяги, а не на більшу кількість, як планувалося раніше. Зокрема, верифікація обов’язкова під час придбання або повернення квитків внутрішні рейси №29/30 Київ – Ужгород №12 Львів – Одеса та №27/28 Київ – Чоп.

Зазначимо, «Укрзалізниця» пропонує динамічне ціноутворення через збитки у напрямку пасажирських перевезень. 

Читайте також:

Теги: квиток застосунок Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вагони здатні прослужити до 50 років
«Укрзалізниця» оголосила про закупівлю вагонів нового покоління
9 липня, 07:15
Диференційовані коефіцієнти до залізничних тарифів у напрямку портів порушують антимонопольне законодавство – ЕВА
Диференційовані коефіцієнти до залізничних тарифів у напрямку портів порушують антимонопольне законодавство – ЕВА
9 липня, 13:05
«Укрзалізниця» витрачає на співробітників 52% доходу
«Укрзалізниця» оголосила про масове скорочення персоналу
10 липня, 17:26
Наслідки влучання у локомотив
Росія вдруге за добу вдарила по локомотиву на Придніпровській залізниці
18 липня, 14:24
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
ICC Ukraine закликає віцепрем'єра Кулебу скасувати підвищуючі коефіцієнти
15 липня, 12:27
Модульні енергетичні установки виробництва RSE призначені для забезпечення стабільного енергопостачання критичної інфраструктури «Укрзалізниці»
RSE поставила 18 когенераційних модулів для «Укрзалізниці» в рамках міжнародної допомоги
25 липня, 16:03
Квитки вже доступні на офіційних ресурсах «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» анонсувала нові рейси на серпень
27 липня, 06:29
Шолом для кота, портмоне з фото Бандери: що забувають пасажири у поїздах
Шолом для кота, портмоне з фото Бандери: що забувають пасажири у поїздах
Вчора, 07:53
За підсумками 2024 року «Укрзалізниця» отримала понад 20 млрд грн прибутку від вантажних перевезень
Держава має передбачити у бюджеті компенсацію для пасажирських перевезень «Укрзалізниці» – експерт
Сьогодні, 15:28

Суспільство

«Укрзалізниця» оголосила війну перекупам: у вересні зміняться правила купівлі квитків
«Укрзалізниця» оголосила війну перекупам: у вересні зміняться правила купівлі квитків
Квитки на потяги подорожчають? Очільник «Укрзалізниці» запропонував нову схему ціноутворення
Квитки на потяги подорожчають? Очільник «Укрзалізниці» запропонував нову схему ціноутворення
Українці, які застрягли на грузинсько-російському кордоні, припинили голодування
Українці, які застрягли на грузинсько-російському кордоні, припинили голодування
Співробітник «Укрзалізниці» нелегально вивозив чоловіків за кордон
Співробітник «Укрзалізниці» нелегально вивозив чоловіків за кордон
У Львові поліцейські оштрафували жінку, яка перебігала дорогу з дитиною
У Львові поліцейські оштрафували жінку, яка перебігала дорогу з дитиною
МАГАТЕ оцінила стан електропідстанцій в Україні на наявність ризиків ядерній безпеці
МАГАТЕ оцінила стан електропідстанцій в Україні на наявність ризиків ядерній безпеці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
43K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
4910
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua