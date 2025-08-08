«Укрзалізниця» оголосила війну перекупам: у вересні зміняться правила купівлі квитків

Кожен запит до BankID коштує від 3 до 5 грн. Зараз компанія веде перемовини щодо зменшення цих витрат

З вересня «Укрзалізниця» планує змінити правила купівлі квитків. Підприємство планує запустити систему ідентифікації BankID у своєму мобільному застосунку, повідомляє «Главком» з посиланням на коментар ІТ-директора компанії Ернест Клименко виданню LIGA.net.

За його словами, нині технічна інтеграція майже завершена. Ернест Клименко розповів, що наразі в їх застосунку до 5 млн користувачів, й половина з них активно подорожує.

Кожен запит до BankID коштує від 3 до 5 грн. Зараз компанія веде перемовини щодо зменшення цих витрат, зазначив ІТ-директор «Укрзалізниці».

Нагадаємо, на тлі скандалів через складнощі та махінації з придбанням квитків на популярні напрямки «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів. В результаті на більшості станцій та у поїздах порушень не виявлено, однак декілька десятків чоловік не допустили до поїздів.

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла про зміну формату тестової верифікації особи під час купівлі квитків через застосунок компанії. Зокрема, з 1 серпня верифікація через Дія.Підпис запроваджується лише на три потяги, а не на більшу кількість, як планувалося раніше. Зокрема, верифікація обов’язкова під час придбання або повернення квитків внутрішні рейси №29/30 Київ – Ужгород №12 Львів – Одеса та №27/28 Київ – Чоп.

Зазначимо, «Укрзалізниця» пропонує динамічне ціноутворення через збитки у напрямку пасажирських перевезень.