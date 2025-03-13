Атака безпілотників на Саратовську область: зʼявилося відео моменту влучання

За попередньою інформацією, дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів

Саратовську область атакували безпілотники. Так, у Петровському районі було пошкоджено кілька об'єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора Романа Бусаргіна.

Як зазначив посадовець, у районі зараз працюють системи оповіщення. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Раніше аеропорт «Гагарін» припинив прийом і випуск літаків.

Зазначається, що голова Петровського району Саратовської області Максим Калядін за дорученням губернатора виїхав на місце падіння українського безпілотника.

Тим часом в мережі зʼявилося відео з моментом удару безпілотника по одному з обʼєктів. Згідно з повідомленнями, дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

💥На Саратовщині гучно. Повне відео



Дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. pic.twitter.com/gpRkjZLjOW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 13, 2025

Нагадаємо, російські міста вночі атакували безпілотники. Калуга, Саратов та Волгоград оголосили загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах.

До слова, Міністерство оборони РФ заявило, що російська ППО нібито перехопила і знищила 77 українських безпілотників.