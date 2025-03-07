Чи отримувала Україна від США пропозиції щодо територіальних поступок? Відповідь МЗС

Тихий сказав, що суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах не підлягає сумніву

Речник МЗС: Україна є цілісною державою, і це підтримується абсолютною більшістю держав-членів ООН

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна не отримувала офіційних пропозицій від США чи інших партнерів щодо територіальних поступок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«Ми розглядаємо це як загальні формулювання. До нас не надходили жодні офіційні пропозиції щодо поступок з боку США або інших партнерів», – сказав речник.

За словами Тихого, заяви в медіа часто є відповідями на питання журналістів, тому не варто робити з них поспішні висновки. «Те, що ми бачимо в медіа – це інформаційна буря. Треба ставитися до неї спокійно, аналізувати дії, а не слова».

Тихий також наголосив, що суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах не піддається сумніву.

«Росія незаконно перебуває на українській землі. Україна є цілісною державою, і це підтримується абсолютною більшістю держав-членів ООН», – зауважив речник МЗС.

Раніше повідомлялося, що те, що Україна повернеться до довоєнних кордонів 2014 року, є малоймовірним. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, яке відбулося у Вашингтоні після його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також спеціальний представник США в Україні Курт Волкер заявив, що Україна не зможе повернути всі окуповані Росією території військовим шляхом.