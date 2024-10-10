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Ураган «Мілтон» вже наніс велику шкоду у Флориді

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ураган «Мілтон» вже наніс велику шкоду у Флориді
Ураган «Мілтон» вже спричинив проблеми у США
фото з відкритих джерел

У штаті Флорида вирує потужний ураган

Потужний ураган Мілтон, який обрушився на Флориду в четвер ввечері, спричинив також серію торнадо в регіоні та відключення енергопостачання до понад 1 млн будинків. Про це повідомляє агентство АР.

«Понад один мільйон будинків і підприємств знеструмлені в ніч проти четверга у Флориді. Найбільше відключень зафіксовано в окрузі Сарасота та сусідньому окрузі Манаті», – зазначається в повідомленні.

Раніше синоптики попередили, що урагану присвоїли статус шторму третьої категорії з вітрами швидкістю до 160 км/год.

Перший удар стихії прийняли на себе Сієста Кі, відома своєю смугою піщаних пляжів, а також густонаселений район Тампа-Бей. Повідомляється також про наслідки від стихії в районах міст Санкт-Петербург, Сарасота і Форт Маєрс.

Тим часом метеорологи передбачають наслідки від потужних злив, які можуть спричинити повені у регіонах уздовж річок та озер.

Нагадаємо, раніше CNN писав, що ураган «Мілтон» досягнув узбережжя поблизу містечка Сієста-Кі американського штату Флорида зі швидкістю понад 190 км на годину. 

До слова, ураган «Мілтон», що насувається на США, може стати одним з найсильніших штормів у країні за століття. Очікується, що він спричинить серйозні наслідки у штаті Флорида.

Нагадаємо, за словами речниці президента США Байден відклав заплановані поїздки до Німеччини та Анголи «з огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану «Мілтон».

Нагадаємо, внаслідок урагану «Хелен», який пронісся Америкою кілька днів тому, у Сполучених Штатах, згідно з останніми даними, загинуло більше двохсот людей, а сотні вважаються зниклими безвісти.

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Теги: Флорида ураган відключення США

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